Meğer zehir içiyormuşuz: Bir litreden 240 bin tane çıktı

ARAŞTIRMACILARDAN YENİ TEKNOLOJİYLE DAHA KAPSAMLI İNCELEME Araştırmanın ortak yazarlarından, Rutgers Üniversitesi Farmakoloji ve Toksikoloji Profesörü Phoebe Stapleton, nanoplastiklerin suda bulunduğunun bilim dünyası tarafından uzun süredir bilindiğini ancak bunların ölçülmesi ve görüntülenmesinin kolay olmadığını belirtti. Stapleton, parçacıkların miktarı belirlenemediğinde veya görsel olarak ortaya konulamadığında varlıklarına inanmanın da zorlaştığını ifade etti. Araştırmacılara göre yeni yöntem, insanların tükettiği nanoplastik miktarının daha ayrıntılı biçimde incelenmesine ve olası sağlık etkilerinin araştırılmasına katkı sağlayabilir.