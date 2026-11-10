Meğer zehir içiyormuşuz: Bir litreden 240 bin tane çıktı
Günlük su tüketimi insan sağlığı için çok önemli. Ancak yapılan bir bilimsel araştırma içme sularındaki büyük riski ortaya çıkardı.
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Günlük su tüketimi insan sağlığı için çok önemli. Ancak yapılan bir bilimsel araştırma içme sularındaki büyük riski ortaya çıkardı.
ABD'de yapılan araştırmada, standart bir litrelik şişe sularda ortalama 240 bin plastik parçacığı tespit edildi. Üstelik bu parçacıkların yaklaşık yüzde 90'ının, gözle görülmesi son derece güç olan nanoplastiklerden oluştuğu belirlendi.
BİR LİTRE ŞİŞE SUDA ORTALAMA 240 BİN PLASTİK PARÇACIĞI Özel bir üniversite ve Rutgers Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen çalışma, pazartesi günü Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) dergisinde yayımlandı.
Araştırmada, markaları açıklanmayan üç farklı şişe su üzerinde inceleme yapıldı. Test sonuçlarına göre bir litre şişe suda ortalama 240 bin mikro ve nanoplastik parçacık bulundu. Araştırmacılar, tespit edilen parçacıkların yaklaşık yüzde 90'ının nanoplastik olduğunu bildirdi. Çalışmada elde edilen miktarın, daha önce şişe sulardaki mikroplastik yoğunluğuna ilişkin yapılan araştırmalarda bildirilen değerlerden çok daha yüksek olduğuna dikkat çekildi.
NANOPLASTİKLER İNSAN SAÇINDAN ÇOK DAHA KÜÇÜK Mikroplastikler, yaklaşık 1 mikrometre ile yarım santimetre arasında değişen boyutlarıyla tanımlanırken nanoplastikler çok daha küçük boyutlarıyla öne çıkıyor.
ARAŞTIRMACILARDAN YENİ TEKNOLOJİYLE DAHA KAPSAMLI İNCELEME Araştırmanın ortak yazarlarından, Rutgers Üniversitesi Farmakoloji ve Toksikoloji Profesörü Phoebe Stapleton, nanoplastiklerin suda bulunduğunun bilim dünyası tarafından uzun süredir bilindiğini ancak bunların ölçülmesi ve görüntülenmesinin kolay olmadığını belirtti. Stapleton, parçacıkların miktarı belirlenemediğinde veya görsel olarak ortaya konulamadığında varlıklarına inanmanın da zorlaştığını ifade etti. Araştırmacılara göre yeni yöntem, insanların tükettiği nanoplastik miktarının daha ayrıntılı biçimde incelenmesine ve olası sağlık etkilerinin araştırılmasına katkı sağlayabilir.
ŞİŞELENMİŞ SU SEKTÖRÜ ARAŞTIRMAYA TEMKİNLİ YAKLAŞTI Uluslararası Şişelenmiş Su Birliği (IBWA), araştırmanın ardından yaptığı açıklamada, mikro ve nanoplastiklerin sağlık üzerindeki etkilerine ilişkin henüz bilimsel bir uzlaşı bulunmadığını savundu.
Birlik, bu parçacıkların incelenmesinde standartlaştırılmış yöntemlerin eksikliğine de dikkat çekti. Açıklamada, içme suyundaki plastik parçacıklara ilişkin haberlerin tüketicilerde gereksiz endişeye yol açabileceği ifade edildi. IBWA ayrıca araştırmayı ayrıntılı biçimde değerlendirmek için yeterli zamana sahip olmadıklarını belirterek çalışma hakkında kapsamlı bir yorum yapamayacaklarını bildirdi.
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