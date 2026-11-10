Dünya şokta: İskender füzesinin can damarı vuruldu

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'nın St. Petersburg kenti yakınlarında bulunan ve İskander-M balistik füzeleri için katı yakıt üreten Morozov Fabrikası'na saldırı düzenlendiğini doğruladı.

Ukrayna güçlerinin 9 Kasım gecesi gerçekleştirdiği saldırıda tesisin üç üretim atölyesinin hasar gördüğü bildirildi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun balistik füze üretim ve tedarik zincirinde yer alan Morozov Fabrikası'nın hedef alındığını açıkladı.

İskander-M füzelerinin yakıt tedarikçisi hedef alındı St. Petersburg yakınlarında faaliyet gösteren Morozov Fabrikası'nın, Rusya'nın savunma sanayisinde önemli bir yere sahip olduğu belirtildi. Rus devlet savunma sanayisi şirketi Rostec bünyesinde bulunan tesis, patlayıcı maddeler üretiyor ve Topol-M füze sistemlerinin motorlarında kullanılan katı yakıtı geliştirdi.

Fabrika ayrıca, 9M723 İskander-M balistik füzelerinin 9Kh820 motorları için katı yakıt yükleri üreterek Rus ordusuna tedarik sağlıyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, tesisin Rus ordusuna balistik füze tedarikini sağlayan zincirin önemli halkalarından biri olduğunu vurguladı. Üç üretim atölyesinde hasar meydana geldi Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'nın açıklamasına göre, 9 Kasım gecesi Ukrayna Savunma Kuvvetleri'ne bağlı birlikler tarafından fabrikaya düzenlenen saldırıda üç üretim atölyesi hasar gördü.

Açıklamada, saldırının neden olduğu hasarın boyutuna ilişkin incelemelerin sürdüğü belirtildi. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna kentlerine yönelen İskander füzelerinin üretim sürecinin fırlatma sistemlerinden önce, füzelere güç sağlayan yakıtın üretildiği tesislerde başladığına dikkat çekti.