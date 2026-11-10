  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
SPK'dan fon mağdurlarına kritik uyarı! Bu vaatlere sakın inanmayın ABD'den İran'a sürpriz teklif! Hürmüz için iki aşamalı plan masada Batı’nın ahlak erozyonu bir kez daha mahkeme tescilli! İngiliz komedyen Russell Brand tecavüzden 10 buçuk yıl hapis cezası aldı! 10 işçi vefat etti! İzmir'deki fabrika patlamasında flaş gelişme Arda Güler'in ses tonu sosyal medyada viral oldu Emeklilerin gözü kulağı Kabine toplantısında! HABAŞ’tan Aliağa’daki kanlı faciaya ilişkin şirketten ilk açıklama! İşte patlamanın nedeni... İşgalciler zıvanadan çıktı: Toprak hırsızları Filistinlilerin tarlasını çaldı! Hitlerin torunları sahnede! Döneri boykot edin Türkleri gönderin YP Sözcüsü Emre, tüzük değişikliğini açıkladı! Başkanlık ve PM üyeliğine 3 dönem sınırı
Teknoloji Dünya şokta: İskender füzesinin can damarı vuruldu
Teknoloji

Dünya şokta: İskender füzesinin can damarı vuruldu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Dünya şokta: İskender füzesinin can damarı vuruldu

İskender balistik füzelerinin üretimini sekteye uğratmayı hedefleyen saldırıda, füzelere yakıt tedarik eden tesis vuruldu. Saldırının üretim sürecini derinden etkileyeceği bildiriliyor.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'nın St. Petersburg kenti yakınlarında bulunan ve İskander-M balistik füzeleri için katı yakıt üreten Morozov Fabrikası'na saldırı düzenlendiğini doğruladı.

Ukrayna güçlerinin 9 Kasım gecesi gerçekleştirdiği saldırıda tesisin üç üretim atölyesinin hasar gördüğü bildirildi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun balistik füze üretim ve tedarik zincirinde yer alan Morozov Fabrikası'nın hedef alındığını açıkladı.

 

İskander-M füzelerinin yakıt tedarikçisi hedef alındı St. Petersburg yakınlarında faaliyet gösteren Morozov Fabrikası'nın, Rusya'nın savunma sanayisinde önemli bir yere sahip olduğu belirtildi. Rus devlet savunma sanayisi şirketi Rostec bünyesinde bulunan tesis, patlayıcı maddeler üretiyor ve Topol-M füze sistemlerinin motorlarında kullanılan katı yakıtı geliştirdi.

Fabrika ayrıca, 9M723 İskander-M balistik füzelerinin 9Kh820 motorları için katı yakıt yükleri üreterek Rus ordusuna tedarik sağlıyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, tesisin Rus ordusuna balistik füze tedarikini sağlayan zincirin önemli halkalarından biri olduğunu vurguladı. Üç üretim atölyesinde hasar meydana geldi Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'nın açıklamasına göre, 9 Kasım gecesi Ukrayna Savunma Kuvvetleri'ne bağlı birlikler tarafından fabrikaya düzenlenen saldırıda üç üretim atölyesi hasar gördü.

 

Açıklamada, saldırının neden olduğu hasarın boyutuna ilişkin incelemelerin sürdüğü belirtildi. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna kentlerine yönelen İskander füzelerinin üretim sürecinin fırlatma sistemlerinden önce, füzelere güç sağlayan yakıtın üretildiği tesislerde başladığına dikkat çekti.

'Türkiye'nin başına talih kuşu kondu' deniyordu: Rusya'dan misilleme geldi
'Türkiye'nin başına talih kuşu kondu' deniyordu: Rusya'dan misilleme geldi

Ekonomi

'Türkiye'nin başına talih kuşu kondu' deniyordu: Rusya'dan misilleme geldi

Rusya 'çıkanı gönderin' diyor: Türkiye'den 708 tonluk alım yaptılar
Rusya 'çıkanı gönderin' diyor: Türkiye'den 708 tonluk alım yaptılar

Ekonomi

Rusya 'çıkanı gönderin' diyor: Türkiye'den 708 tonluk alım yaptılar

Türkler koşa koşa Rusya'ya gitmeye başladı: Sebebi herkese sitem ettirecek
Türkler koşa koşa Rusya'ya gitmeye başladı: Sebebi herkese sitem ettirecek

Ekonomi

Türkler koşa koşa Rusya'ya gitmeye başladı: Sebebi herkese sitem ettirecek

Rusya, Türkiye'den alımı bıçak gibi kesti: Kimse bu kadarını beklemiyordu
Rusya, Türkiye'den alımı bıçak gibi kesti: Kimse bu kadarını beklemiyordu

Ekonomi

Rusya, Türkiye'den alımı bıçak gibi kesti: Kimse bu kadarını beklemiyordu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Zvenyhorodka

Tam paraşüt ordusu ve tank sistemleri atmak için ideal yer. Çok yüksek miktarda da seri ateşli ekipman. Odessa'dan girip Moldova'ya paralel gidip. Download. Piskopat ordusu lazım ama. Hyper milliyetçiler.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23