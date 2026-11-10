Cumhurbaşkanı Erdoğan turizm sektörüne yeni desteği açıkladı! Bakan Ersoy’dan teşekkür mesajı geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin 2026 yılının dokuz aylık döneminde 49 milyon 132 bin ziyaretçi ağırladığını, turizm gelirinin yüzde 2,4 artışla 51 milyar 278 milyon dolara ulaştığını açıkladı. Konaklama vergisi indiriminin bir yıl daha, turizm işletme belgeli tesislere sağlanan çalışan desteğinin ise 2028 yılına kadar uzatılacağını duyuran Erdoğan, kararların sektöre hayırlı olmasını diledi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da işletmelere güç veren ve istihdamı destekleyen kararları dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.