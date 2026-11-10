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BİM 13-15 Kasım kataloğu yayınlandı! İşte indirimli ürünler listesi... Cumhurbaşkanı Erdoğan turizm sektörüne yeni desteği açıkladı! Bakan Ersoy’dan teşekkür mesajı geldi Meteorolojiden kar uyarısı: 10 il için saat verildi! Rus devi rotayı Türkiye'ye kırmak zorunda kaldı: Ortaklık kurmaya geldiler Galatasaray’ı pişman edecek istatistik: Berkan Kutlu Küllerinden Doğdu Bu kış Almanlar için uzun geçecek! Gaz kıtlığı uyarısı yapıldı Yatırımcılar bu kez ters köşe oldu! Altında 26 ay sonra bir ilk Siz sorun SGK Uzmanı Murat Özdamar cevaplasın! Silinen Bağ-Kur günlerini ihya etmenin yolu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan turizm sektörüne yeni desteği açıkladı! Bakan Ersoy’dan teşekkür mesajı geldi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan turizm sektörüne yeni desteği açıkladı! Bakan Ersoy’dan teşekkür mesajı geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin 2026 yılının dokuz aylık döneminde 49 milyon 132 bin ziyaretçi ağırladığını, turizm gelirinin yüzde 2,4 artışla 51 milyar 278 milyon dolara ulaştığını açıkladı. Konaklama vergisi indiriminin bir yıl daha, turizm işletme belgeli tesislere sağlanan çalışan desteğinin ise 2028 yılına kadar uzatılacağını duyuran Erdoğan, kararların sektöre hayırlı olmasını diledi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da işletmelere güç veren ve istihdamı destekleyen kararları dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.

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Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan turizm sektörüne yeni desteği açıkladı! Bakan Ersoy’dan teşekkür mesajı geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada turizm verilerini değerlendirdi ve sektöre yönelik desteklerin süresinin uzatılmasına ilişkin kararları duyurdu.

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Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan turizm sektörüne yeni desteği açıkladı! Bakan Ersoy’dan teşekkür mesajı geldi

“TURİZM GELİRLERİNİ EN YÜKSEK SEVİYEYE ÇIKARDIK” Erdoğan, ocak-eylül döneminde elde edilen turizm sonuçlarına ilişkin şu bilgileri paylaştı: “Ocak-Eylül 2026 döneminde, ülkemizde toplam 49 milyon 132 bin ziyaretçi ağırladık. Turizm gelirimizi, 2025’in aynı dönemine göre yüzde 2,4 artırarak 51 milyar 278 milyon dolara ulaştırdık. Bu rakamla, hem çeyreklik hem de 9 aylık dönemler itibariyle turizm gelirlerini en yüksek seviyeye çıkardık.”

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Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan turizm sektörüne yeni desteği açıkladı! Bakan Ersoy’dan teşekkür mesajı geldi

Aynı dönemde ziyaretçilerin Türkiye’deki ortalama kalış süresinin 10,34 gece olarak gerçekleştiğini belirten Erdoğan, kişi başı gecelik ortalama harcamanın yüzde 4,6 artışla 107,7 dolara yükseldiğini, yabancı ziyaretçilerin kişi başı gecelik ortalama harcamasının ise 120 dolara yaklaştığını ifade etti. Erdoğan, turizm rakamlarının ekonomiye ve sektöre hayırlı olmasını diledi.

#4
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan turizm sektörüne yeni desteği açıkladı! Bakan Ersoy’dan teşekkür mesajı geldi

KONAKLAMA VERGİSİ İNDİRİMİ VE ÇALIŞAN DESTEĞİNİN SÜRESİ UZATILIYOR Turizm sektörüne yönelik desteklere ilişkin kararları da açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: “Bir diğer güzel haberimiz nisan ayında başlattığımız konaklama vergisi indirimi uygulamasını bir sene daha uzatıyoruz. Turizm Bakanlığı işletme belgeli tesislerimize verdiğimiz çalışan desteğini de 2028 yılına kadar uzatma kararı aldık. Hayırlı uğurlu olsun.”

#5
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan turizm sektörüne yeni desteği açıkladı! Bakan Ersoy’dan teşekkür mesajı geldi

“TURİZM SEKTÖRÜMÜZÜN ÖNÜNÜ AÇAN KARARLAR” Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da kararlara ilişkin açıklamasında, söz konusu desteklerin turizm sektörü açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

#6
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan turizm sektörüne yeni desteği açıkladı! Bakan Ersoy’dan teşekkür mesajı geldi

Bakan Ersoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a şu ifadelerle teşekkür etti: “Turizm sektörümüzün önünü açan, işletmelerimize güç veren ve istihdamı destekleyen kararları için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum.”

#7
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan turizm sektörüne yeni desteği açıkladı! Bakan Ersoy’dan teşekkür mesajı geldi

Küresel belirsizliklerin ve bölgesel gelişmelerin turizm üzerindeki etkilerine işaret eden Ersoy, desteklerin sağlayacağı katkıya ilişkin şunları kaydetti: “Küresel belirsizliklerin ve bölgemizdeki gelişmelerin turizmi doğrudan etkilediği bir dönemde bu destekler; işletmelerimizin maliyet yükünün hafifletilmesine, istihdamın korunmasına ve uluslararası rekabet gücümüzün artırılmasına önemli katkı sağlayacak.”

#8
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan turizm sektörüne yeni desteği açıkladı! Bakan Ersoy’dan teşekkür mesajı geldi

“KAZANIMLARIMIZI İLERİYE TAŞIYAN ADIMLARI ATMAYI SÜRDÜRECEĞİZ” Sektörün ihtiyaçlarına yönelik çalışmalara devam edeceklerini belirten Ersoy, “Sektörümüzle yakın istişare içinde, ihtiyaçlara karşılık veren ve kazanımlarımızı ileriye taşıyan adımları atmayı sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

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Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan turizm sektörüne yeni desteği açıkladı! Bakan Ersoy’dan teşekkür mesajı geldi

Ersoy, süreçteki iş birlikleri ve katkıları dolayısıyla Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a da teşekkür ederek kararların turizm sektörüne, çalışanlara ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

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