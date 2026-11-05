İstanbul'un 1600 yıllık mirası Londra'da dünyayla buluşuyor! Bakan Ersoy haberi verdi

Türkiye’den ve dünyadan koleksiyonlar bir arada Koç Holding iş birliği ve Huo Family Foundation desteğiyle gerçekleştirilen sergi, V&A koleksiyonlarının yanı sıra Türkiye, Birleşik Krallık ve diğer ülkelerden ödünç alınan eserleri buluşturuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinasyonunda, Bakanlığa ve Cumhurbaşkanlığı Millî Saraylar Başkanlığına bağlı müze ve kuruluşlardan da sergiye eserler ödünç verildi. Türkiye’den katkı sunan kurumlar arasında Topkapı Sarayı Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, Ayasofya Tarihi Müzesi Müdürlüğü Harbiye Askerî Müzesi, Sadberk Hanım Müzesi ve Yapı Kredi Koleksiyonu bulunuyor. Uluslararası katılımcılar arasında ise British Museum, British Library, National Gallery, Vatikan Müzeleri, Benaki Müzesi ve Venedik San Marco Hazinesi yer alıyor.