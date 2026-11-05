İstanbul'un 1600 yıllık mirası Londra'da dünyayla buluşuyor! Bakan Ersoy haberi verdi

İstanbul’un Bizans ve Osmanlı imparatorluklarına başkentlik yaptığı dönemin sanat ve kültür mirası, Londra’da kapsamlı bir sergide bir araya geliyor. Victoria and Albert Müzesi’nde hazırlanan “Konstantinopolis’ten İstanbul’a: Bir Şehir, İki İmparatorluk” sergisi, milattan sonra 330 yılından 1922’ye uzanan süreçte şehrin imparatorluk başkenti kimliğini, sanat üretimini ve gündelik yaşamını ele alıyor. Sergiyi ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ziyaretine ilişkin sosyal medya paylaşımında, “İstanbul’un asırlara yayılan sanat ve kültür mirası Londra’da dünya ile buluşuyor.” ifadelerini kullandı. Bakanlığın koordinasyonunda müze ve kurumların da eserleriyle sergiye katkı sunduğunu belirten Ersoy, İstanbul’un iki imparatorluğa başkentlik yaptığı yaklaşık 1600 yıllık tarihin 200’ü aşkın eserle anlatıldığını vurguladı.