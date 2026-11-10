Prof. Ahmet Kavas’tan BM’ye tepki: BM’nin 30 yıllık Haiti yalanı bir haftada çöktü!

OSMAN YILMAZ / İSTANBUL

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı ve eski büyükelçi Prof. Dr. Ahmet Kavas, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Birleşmiş Milletler’in (BM) Haiti’deki uzun yıllara dayanan faaliyetlerini ve ülkede giderek derinleşen güvenlik krizini eleştirdi. BM’nin yaklaşık 30 yıldır aldığı kararlar, oluşturduğu misyonlar ve uluslararası müdahalelere rağmen Haiti’de çete şiddetinin engellenemediğini belirten Kavas, El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele’nin çetelerle mücadelede izlediği yönteme dikkat çekti.

Haiti’de yıllardır devam eden uluslararası girişimlerin somut sonuç üretmediğini savunan Kavas, BM öncülüğünde yürütülen MINUSTAH, MSS ve Çete Bastırma Gücü gibi misyonlara rağmen silahlı çetelerin başkent Port-au-Prince’in büyük bölümünde kontrolü elinde tuttuğunu ifade etti. Ülkede binlerce kişinin hayatını kaybettiğini, bir milyondan fazla insanın yerinden edildiğini ve devlet otoritesinin ciddi biçimde zayıfladığını vurguladı.

BUKELE’NİN ÇETE POLİTİKASINI ÖRNEK GÖSTERDİ

Paylaşımında El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele’nin ülkesindeki çetelerle mücadelesini örnek gösteren Kavas, Haiti’deki güvenlik sorununa yönelik uluslararası yaklaşımı sorguladı. Bukele’nin kararlı güvenlik politikalarının, geleneksel uluslararası müdahale yöntemlerinden farklı bir model ortaya koyduğunu belirten Kavas, güvenlik alanında sonuç odaklı hareket edilmesi gerektiğine işaret etti.

BM’nin bürokratik süreçler, uzun müzakereler ve sınırlı yetkilerle hareket ettiğini savunan Kavas, çetelerle mücadelede kararlı siyasi irade ve etkin güvenlik politikalarının önemine dikkat çekti.

SORUN, ÇÖZÜLEMEYECEK KADAR KARMAŞIK DEĞİL

Kavas, değerlendirmesinde Haiti’de yaşananların yalnızca çözülemeyecek kadar karmaşık bir güvenlik meselesi olarak görülmemesi gerektiğini belirterek asıl sorunun uluslararası yaklaşımın yönteminde olduğunu kaydetti.

Uluslararası toplumun yıllardır Haiti’deki güvenlik krizine yönelik raporlar hazırladığını ve çeşitli misyonlar oluşturduğunu ancak halkın günlük yaşamını güvence altına alacak kalıcı sonuçlar elde edemediğini ifade eden Kavas, “Ve birdenbire, çeteler saklanıyor. Sakinler sokağa çıkıyor, bağırıyor, kutluyor. Slogan basit: «Ülkeyi kilidinden kurtarıyor». Çete liderleri BM’yi arıyor, «diyalog» için ve arabuluculuk talep ediyor. Yıllardır ülkeyi terörize edenlerde panik başlıyor. Bu bir mucize değil. Sorunun asla «çözülmesi için fazla karmaşık» olmadığını gösteriyor. Sorun, dogmaydı: Yalnızca suçluların «insan hakları»na takıntılı, yumuşak, prosedürel çok taraflı yaklaşımın meşru olabileceği. Egemenliğin, kararlı gücün ve somut sonuçların şüpheli olduğu. Bukele zaten kendi ülkesinde çeteleri kırabileceğini kanıtlamıştı. Bir haftada Haiti’de bunu gösterdi, BM’nin üç on yıldır konuştuğu sırada. Sokaktaki Haitililer, New York ve Cenevre’deki uzmanlardan daha hızlı anladı” ifadelerini kullandı.