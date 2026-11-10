BİM 13-15 Kasım kataloğu yayınlandı! İşte indirimli ürünler listesi...

BİM 13 KASIM CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU Ören Bayan Dora Yumak (2'li / Farklı renklerde): 89,00 TL Ören Bayan Kristal Yumak (2'li / Farklı renklerde): 89,00 TL Tam Fermuarlı Polar Üst Erkek (2XL, 3XL / Büyük Beden): 349,00 TL Tam Fermuarlı Polar Üst Kadın (S/M, L/XL, 2XL, 3XL): 349,00 TL Kaşkorse Sweat Kadın (S/M, L/XL): 299,00 TL Kiğılı Dynamic Tam Fermuarlı Garnili Polar (S/M, L/XL): 739,00 TL Alt GiyimKaşkorse Pantolon Kadın (S/M, L/XL): 299,00 TL GHOSS Eşofman Altı Erkek (Şardonlu): 269,00 TL GHOSS Eşofman Altı Kadın (Şardonlu): 269,00 TL Kiğılı Dynamic Pantolon Erkek (M, L, XL): 719,00 TL Dokuma Pantolon Erkek (S/M, L/XL, 2XL): 419,00 TL Kiğılı Dynamic Fanila Erkek (M, L, XL): 179,00 TL Kiğılı Dynamic Boxer Erkek (M, L, XL): 149,00 TL Trekking Ayakkabı Erkek (42-43 numara): 799,00 TL Jel Spor Tabanlık Kadın-Erkek (Kadın 36-41 / Erkek 41-46 numara): 129,00 TL Termal Çorap Kadın (S/M, M/L, L/XL): 149,00 TL Penti Külotlu Çorap Kadın (40 Denye / Siyah / 2 ve 3 beden seçenekleri): 89,00 TL Penti Pantolon Çorabı Kadın (40 Denye / Siyah ve ten / Standart beden): 49,00 TL Bolero Uyku Çorabı Kadın: 45,00 TL