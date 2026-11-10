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Ekonomi
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BİM 13-15 Kasım kataloğu yayınlandı! İşte indirimli ürünler listesi...

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BİM 13-15 Kasım kataloğu yayınlandı! İşte indirimli ürünler listesi...

Türkiye'nin önde gelen market zincirlerinden olan BİM, 13-15 Kasım indirimli ürünler kataloğunu yayınladı. Haftanın ilk kataloğunda yer alan ürünler 10 Kasımda raflarda yerinin alacak.

#1
Foto - BİM 13-15 Kasım kataloğu yayınlandı! İşte indirimli ürünler listesi...

BİM 10 KASIM SALI AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU Coşkun Dana Kangal Sucuk 400 g 289 TL Yörsan %0,5 Yağlı Süt 1 L 41,50 TL Yörsan Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 g 419 TL İçim Laktozsuz Kefir 1 L 89,50 TL Sek %0,6 Yağlı Yoğurt 3000 g 155 TL İçim Tam Yağlı Süzme Peynir 2x250 g 159 TL Taciroğlu Tam Yağlı Klasik Beyaz Peynir 450 g 279 TL Kiri Labne 3x150 g 155 TL Eker Ayran 1 L 52,50 TL Torku Dilimli Cheddarlı Peynir 200 g 129 TL Sek Quark 140 g 54,50 TL Sek Ayran 200 ml 10 TL Dost Orman Meyveli Süt 200 ml 16 TL Dost Bitkisel Yağlı Kremsos 200 ml 21,50 TL Dimes Kakaolu Protein Milkshake 310 ml 49,50 TL Sek Yaban Mersinli ve Vanilya Aromalı Yoğurt 250 ml 35 TL Polonez Hindi Füme 2x90 g 69 TL Superfresh Mantı 1 kg 215 TL Lezita Piliç Döner 200 g 49 TL Banvit Çıtır Tavuk Burger 720 g 249 TL Banvit Çıtır Tavuk Parçaları 700 g 209 TL Erpiliç Piliç Schnitzel 1000 g 139 TL

#2
Foto - BİM 13-15 Kasım kataloğu yayınlandı! İşte indirimli ürünler listesi...

BİM 10 KASIM SALI AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU Karadut Özü Zühre Ana 670 g 229 TL Oreolu Bisküvili Dolgulu Mini Yumurta Çikolata Milka 86 g 119 TL Siyah Çay Rize Doğuş 1 kg 320 TL Gazlı İçecek Kola Pepsi 4x1 L 179 TL Karışık Tropik Meyveli İçecek Sarıyer 1 L 42,50 TL Filtre Kahve Kaave 250 g 199 TL Zencefilli İçecek Ginger Shot Organuca 3x60 ml 179 TL Sütlü Çikolata Kaplı Fındık Kremalı Gofret Nestle 1927 8x28 g 99 TL Portakal ve Pirinç Patlaklı Sütlü Çikolata Ülker Passion 60 g 49 TL Dido Maxi Ülker 47 g 25 TL Sütlü, Bitter ve Beyaz Çikolatalı Kurabiye New Yorkers 180 g 99 TL Çikolatalı Kremalı Kakaolu Bisküvi Eti Petit Beurre 247,5 g 69 TL Sütlü Kremalı Bisküvi Bifa 3x360 g 159 TL Kakaolu Kremalı Oyuncaklı Yumurta Bifa 20 g 29 TL Sütlü Çikolatalı Frambuazlı Tart Kurabiye Ülker Hanımeller Şeften 108 g 42 TL Kakaolu Fındıklı Kremalı Sandviç Bisküvi Çokoprens 480 g 80 TL Protein Bar Çeşitleri Züber 55 TL Sütlü Çikolata Kaplamalı Krema Dolgulu Kakaolu Kek Wapps 168 g 75 TL Fıstık Ezmesi Çeşitleri Züber 315 g 209 TL Çikolata Kaplı Portakallı Şekerleme Patislove Enjoy 80 g 59 TL

#3
Foto - BİM 13-15 Kasım kataloğu yayınlandı! İşte indirimli ürünler listesi...

BİM 10 KASIM SALI AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU Mr.Green Yüzey Temizlik Havlusu 100'lü 79 TL Art Çamaşır Sodası 500 g 55 TL Jenny & Willy Bebek Bezi Aylık Paket 425 TL Familia Natural Kağıt Havlu 219 TL Familia Natural Tuvalet Kağıdı 359 TL Sleepy Sensitive Islak Havlu 4x70'li 99 TL Familia Plus Natural Çek-Al Mendil 32 TL Molped Günlük Ped İncecik 49 TL Papia Kağıt Havlu Alttan Çekmeli 135 TL Molped Hijyenik Ped Gece Supernight 139 TL Fresh Baby Mini Islak Mendil 49 TL Güldal Kıvamlı Klasik Çamaşır Suyu 4 L 119 TL Domestos Ultra Çamaşır Suyu 5 L 259 TL Vernel Çamaşır Yumuşatıcısı 5 L 209 TL Yumoş Sıvı Çamaşır Deterjanı 2500 ml 209 TL Abc Konsantre Çamaşır Yumuşatıcısı 1440 ml 125 TL Peros Toz Deterjan 12 kg 449 TL Duru Katı Sabun 1000 g 135 TL Morfose Fön Suyu 240 ml 169 TL Pantene Şampuan 625 ml 179 TL Bind Activit Bulaşık Makinesi Tablet 279 TL

#4
Foto - BİM 13-15 Kasım kataloğu yayınlandı! İşte indirimli ürünler listesi...

BİM 11 KASIM ÇARŞAMBA EVE TESLİM KATALOĞU Monster Abra A5 V22.5.3 Oyun Bilgisayarı 49.990 TL Monster Tulpar TD3 V1.2.3.3 Oyun Bilgisayarı 59.990 TL Pusat Reflex Core Oyuncu Mouse 799 TL 2 Kapaklı 3 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 1.690 TL Homendra Orta Sehpa 1.990 TL 2 Kapaklı 21 Bölmeli Çok Amaçlı Kiler Dolabı 6.990 TL Çekmeceli Komodin 1.390 TL 2 Kapaklı 2 Çekmeceli Gardırop 4.690 TL 5 Bölmeli Duvara Asılan Banyo Dolabı 1.790 TL

#5
Foto - BİM 13-15 Kasım kataloğu yayınlandı! İşte indirimli ürünler listesi...

BİM 13 KASIM CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU Bouquet Çay Bardağı (6'lı, 170 cc): 219 TL Glan in Love Cam Kupa (6'lı, 190 ml): 229 TL LAV 3 Katlı Kapaklı Sunumluk (765 cc): 139 TL LAV Desenli Saklama Kabı (240 cc): 49 TL LAV Tasty Cam Kavanoz (575 cc): 35 TL LAV Tasty Cam Kavanoz (1050 cc): 45 TL Colorina Gravürlü Cam Tatlı Tabağı Çeşitleri (12 cm): 30 TL Colorina Gravürlü Cam Kase (20 cm): 119 TL Paşabahçe Tokio Meşrubat Bardağı (3'lü, 390 cc): 109 TL Paşabahçe Tokio Su Bardağı (3'lü, 270 cc): 89 TL Borcam Gravür Kenarlı Fırın Tepsisi (37 cm, 2850 cc): 299 TL RAKLE Renkli Meşrubat Bardağı (390 cc): 49 TL Mutfak Ekipmanları Çeşitleri: 69 TL Benante Desenli Kayık Tabak (26,5 x 16 cm): 129 TL Benante Desenli Baharatlık Seti (3'lü): 399 TL Benante Kapaklı Saklama Kabı Seti (3'lü): 399 TL Benante Rimli Desenli Kupa (200 ml): 129 TL Pipetli Matara (550 ml): 129 TL

#6
Foto - BİM 13-15 Kasım kataloğu yayınlandı! İşte indirimli ürünler listesi...

BİM 13 KASIM CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU Hobby Life Tek Fiyat Plastik Ürünler (48 farklı ürün seçeneği): 25 TL Desenli Emaye Bakraç (~20 cm, ~5,25 L): 549 TL Desenli Emaye Saklama Kabı (6 Parça Set): 649 TL Desenli Emaye Kızartma Tenceresi (~22 cm): 579 TL Desenli Emaye Sosluk (~14 cm, ~1,5 L): 349 TL Alüminyum Döküm Şekilli Pankek Tavası (~26 cm): 449 TL Bovero Çaydanlık (304 Kalite Paslanmaz Çelik): 999 TL Çelik Saplı Silikon Uçlu Desenli Maşa: 149 TL Gold Saplı Akasya Mutfak Gereçleri (~33 cm): 99 TL Okyanus Kase Seti (~2,5 L - 4 L, 2'li Set): 129 TL Okyanus Ölçülü Narenciye Sıkacağı (~500 ml): 89 TL Paslanmaz Süt Süzgeci (~14 cm): 75 TL Dondurucu Saklama Kabı (~1,4 L): 45 TL Hobby Life Katlanır Çamaşır Selesi (~25 L): 299 TL Fonksiyonel Askı Çeşitleri: 49 TL Tek Fiyat Organizer Çeşitleri: 69 TL Çemberli Badya (~4,5 L): 75 TL

#7
Foto - BİM 13-15 Kasım kataloğu yayınlandı! İşte indirimli ürünler listesi...

BİM 13 KASIM CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU PP Valiz Küçük Boy (~55x24x35 cm): 999,00 TL PP Valiz Orta Boy (~65x28x45 cm): 1.199,00 TL PP Valiz Büyük Boy (~75x33x52 cm): 1.399,00 TL 6'lı Valiz Organizer: 135,00 TL Barbie / Hot Wheels Bardaklı Şemsiye: 459,00 TL Barbie / Hot Wheels Yağmur Çizmesi (Kız-Erkek / 29/30-31/32 numara): 459,00 TL Barbie / Hot Wheels Çocuk Çorap (Kız-Erkek / 5-6, 7-8 yaş): 79,00 TL

#8
Foto - BİM 13-15 Kasım kataloğu yayınlandı! İşte indirimli ürünler listesi...

BİM 13 KASIM CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU Ören Bayan Dora Yumak (2'li / Farklı renklerde): 89,00 TL Ören Bayan Kristal Yumak (2'li / Farklı renklerde): 89,00 TL Tam Fermuarlı Polar Üst Erkek (2XL, 3XL / Büyük Beden): 349,00 TL Tam Fermuarlı Polar Üst Kadın (S/M, L/XL, 2XL, 3XL): 349,00 TL Kaşkorse Sweat Kadın (S/M, L/XL): 299,00 TL Kiğılı Dynamic Tam Fermuarlı Garnili Polar (S/M, L/XL): 739,00 TL Alt GiyimKaşkorse Pantolon Kadın (S/M, L/XL): 299,00 TL GHOSS Eşofman Altı Erkek (Şardonlu): 269,00 TL GHOSS Eşofman Altı Kadın (Şardonlu): 269,00 TL Kiğılı Dynamic Pantolon Erkek (M, L, XL): 719,00 TL Dokuma Pantolon Erkek (S/M, L/XL, 2XL): 419,00 TL Kiğılı Dynamic Fanila Erkek (M, L, XL): 179,00 TL Kiğılı Dynamic Boxer Erkek (M, L, XL): 149,00 TL Trekking Ayakkabı Erkek (42-43 numara): 799,00 TL Jel Spor Tabanlık Kadın-Erkek (Kadın 36-41 / Erkek 41-46 numara): 129,00 TL Termal Çorap Kadın (S/M, M/L, L/XL): 149,00 TL Penti Külotlu Çorap Kadın (40 Denye / Siyah / 2 ve 3 beden seçenekleri): 89,00 TL Penti Pantolon Çorabı Kadın (40 Denye / Siyah ve ten / Standart beden): 49,00 TL Bolero Uyku Çorabı Kadın: 45,00 TL

#9
Foto - BİM 13-15 Kasım kataloğu yayınlandı! İşte indirimli ürünler listesi...

BİM 15 KASIM PAZAR AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

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