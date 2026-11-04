İtalya'da Türkiye'nin Arkeoloji atılımına övgü... Bakan Ersoy'un 'geleceğe miras hamlesi Paestum ödülüyle taçlandı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un hayata geçirdiği Geleceğe Miras Projesi, İtalya’da uluslararası takdirle karşılık buldu. Kültürel mirasın araştırılması, korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik katkıları nedeniyle 2026 Paestum Ödülü’ne layık görülen Ersoy, kazılarda yıl boyu çalışma ve artırılan kaynaklarla sağlanan ilerlemeyi anlattı. Ödülün gerekçesini açıklayan Ugo Picarelli ise Geleceğe Miras’ı kültürel kimliği esas alan bir yeniden doğuş programı olarak nitelendirerek başka ülkeler için de örnek oluşturduğunu vurguladı.