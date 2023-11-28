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Dünya Gazze için bakın ne yaptı! Koca koca proflar şu Hollywoodçu kadar olamadı
Dünya

Gazze için bakın ne yaptı! Koca koca proflar şu Hollywoodçu kadar olamadı

Yeniakit Publisher
2023-11-28 14:56:00 -

ABD Beyaz Saray önünde Gazze için açlık grevi başladı. Kalıcı ateşkes çağrısı yapanların arasında Tony, Emmy ve Grammy ödüllü Hollywood yıldızı Cynthia Nixon da bulunuyor.

ABD Beyaz Saray önünde Gazze için açlık grevi başladı. Kalıcı ateşkes çağrısı yapanların arasında Tony, Emmy ve Grammy ödüllü Hollywood yıldızı Cynthia Nixon da bulunuyor.

Beyaz Saray'ın önünde açıklama yapan ve Gazze'de yaşananlara dikkat çekmek için 5 günlük açlık grevine başladığını açıklayan ABD'li ünlü oyuncu Cynthia Nixon, Gazze'de 7 haftada öldürülen sivillerin, ABD ve müttefiklerinin Afganistan'da 20 yıl boyunca sürdürdüğü savaşta öldürülen sivil sayısından daha fazla olduğunu söyledi.

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