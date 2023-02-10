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Yerel Gaziantep'teki 12 katlı apartmanda kolon kesildi iddiası! Savcılık soruşturma başlattı
Yerel

Gaziantep'teki 12 katlı apartmanda kolon kesildi iddiası! Savcılık soruşturma başlattı

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7'lik ilk depremde yıkıma uğrayan Gaziantep'teki 12 katlı Emre Apartmanı'nın kesilen kolon iddiasıyla mahkemelik olduğu ortaya çıktı. Kolonlarının kesildiği ileri sürülen binanın enkazında savcılık soruşturma başlattı.

Yeniakit Publisher
2023-02-10 02:32:00 -
Gaziantep'teki 12 katlı apartmanda kolon kesildi iddiası! Savcılık soruşturma başlattı

Yaşanan şiddetli depremde yıkılan ve şu ana kadar sadece 2 kişinin sağ çıktığı Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'ndeki Emre Apartmanı'nın zemin katında bulunan banka tarafından binanın kolonlarından birinin kesildiği iddiasıyla şikayetçi olunan Emre Apartman'ında soruşturma başlatıldı. 22 daireden oluşan ve 12 kattan oluşan binanın ''dönerek'' diye tabir edilen şekilde yıkıldığı, yıkılış şeklinin de kolon kesilme iddialarını desteklediği belirtildi. Yaklaşık 92 saattir aralıksız süren arama kurtarma çalışmalarının ilk gününde 2 kişinin canlı çıkarıldığı enkazda, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Tüm çabalara rağmen henüz sağ kurtarılan olmazken, şikayetçi olunan binanın enkazından ise incelme başlatıldı. Savcılığın inceleme yapacak olması nedeniyle, bugüne kadar enkazdan çıkartılan moloz yığınların kamyonlara yüklenmeyeceği, savcılığın yapacağı incelemelerin ardından kaldırılabileceği öğrenildi.

Gece yürütülen çalışmalarda bina enkazından çıkarılan molozlar, savcılığın incelemesi için enkazın yanındaki boş alanlarda biriktirilmeye başlandı.

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