  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Gaziantep'te toplu taşımalar ücretsiz olacak
Yerel

Gaziantep'te toplu taşımalar ücretsiz olacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yapılan teknik hazırlıkların ardından toplu taşımaların ücretsiz olacağını duyurdu.Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yapılan teknik hazırlıkların ardından toplu taşımaların ücretsiz olacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2023-02-10 09:14:00 -
Gaziantep'te toplu taşımalar ücretsiz olacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yapılan teknik hazırlıkların ardından toplu taşımaların ücretsiz olacağını duyurdu. Toplu taşımaların 10 Şubat Cuma günü sabah 08:00 den itibaren ücretsiz hizmet vermeye başlayacağı açıklandı.
Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası tramvay hatları ve halk otobüsleri (sarı ve mavi) hizmet vermeye hazırlanıyor. Yapılan çalışmaların ardından toplu taşıma hatları 10 Şubat Cuma günü hizmet vermeye başlayacak. GAZİULAŞ’tan yapılan açıklamaya göre, halk otobüsleri ile birlikte tramvay seferleri ücretsiz bir şekilde vatandaşlara hizmete başlayacak.
Belediye otobüsleri (turuncu araçlar) ise afet noktalarına lojistik destek sağlamaya bir süre daha devam edecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23