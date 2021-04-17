Galatasaray'dan ayrılan Belhanda: Fenerbahçe için fedakarlık yaparım
Galatasaray ile yollarını ayıran Faslı futbolcu Belhanda'nın menajeri, oyuncu Fenerbahçe'ye teklif etti. İstanbul'dan ayrılmak istemeyen Belhanda'nın Fenerbahçe için makul bir maaşa evet diyebileceği ifade edildi.
Galatasaray'a transfer olmadan önce Fenerbahçe'nin kapısından dönen Faslı oyuncu, yeniden Sarı-Lacivertliler'in gündeminde. Younes Belhanda'nın menajeri, İstanbul'dan ayrılmak istemeyen oyuncusunu Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'ye önerdi. Faslı oyuncu, maaş olarak Galatasaray'dan kazandığının çok daha altına gelebileceğini bildirdi.
Emre Belözoğlu karar verecek
Takvim'in haberine göre; teknik patron ve sportif direktör Emre Belözoğlu'nun, Belhanda transferi konusunu birkaç gün içinde masaya yatıracağı ve net bir karara varılacağı aktarıldı.
28 maçta 8 gol ve 3 asist
Bu sezon Sarı-Kırmızılı formayla 28 resmi karşılaşmaya çıkan tecrübeli oyun kurucu, 8 gol atıp 3 de asist üretti. Galatasaray'da sayısal anlamda en verimli dönemini geçiren Belhanda'nın sözleşmesinin feshedilmesi şok etkisi yaratmıştı.