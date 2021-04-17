Galatasaray'dan ayrılan Belhanda: Fenerbahçe için fedakarlık yaparım

Galatasaray'a transfer olmadan önce Fenerbahçe'nin kapısından dönen Faslı oyuncu, yeniden Sarı-Lacivertliler'in gündeminde. Younes Belhanda'nın menajeri, İstanbul'dan ayrılmak istemeyen oyuncusunu Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'ye önerdi. Faslı oyuncu, maaş olarak Galatasaray'dan kazandığının çok daha altına gelebileceğini bildirdi.

Emre Belözoğlu karar verecek

Takvim'in haberine göre; teknik patron ve sportif direktör Emre Belözoğlu'nun, Belhanda transferi konusunu birkaç gün içinde masaya yatıracağı ve net bir karara varılacağı aktarıldı.

28 maçta 8 gol ve 3 asist

Bu sezon Sarı-Kırmızılı formayla 28 resmi karşılaşmaya çıkan tecrübeli oyun kurucu, 8 gol atıp 3 de asist üretti. Galatasaray'da sayısal anlamda en verimli dönemini geçiren Belhanda'nın sözleşmesinin feshedilmesi şok etkisi yaratmıştı.