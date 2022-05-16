Mevcut kanat oyuncularından beklenen verimi alamayan Galatasaray'da yeni sezonun ilk transferi belli oldu.

Feghouli, Morutan, Emre Kılınç ve Babel’den beklenen verimi alamayan Aslan, gelecek sezon sağ kanadı 21 yaşındaki oyuncuya teslim edecek

Galatasaray'da yeni sezonun ilk transferi belli oldu. İki sezon içerisinde Adana Demirspor'da büyük sıçrama gösteren Yunus Akgün, ligin bitimiyle birlikte sarı kırmızılı takıma dönüyor.

Feghouli, Morutan, Emre Kılınç, Babel gibi kanat oyuncularından beklenen performansı alamayan Galatasaray, bu pozisyonda eski oyuncusunun yükselen performansına güveniyor.

Bu akşam Galatasaray'a rakip olarak son karşılaşmasına çıkacak Yunus Akgün, gelecek hafta ligin bitimiyle birlikte İstanbul'un yolunu tutacak.

FİYATINI 5'E KATLADI

Galatasaray'dan Adana Demirspor'a kiralanan ve bu kulüpte TFF 1. Lig şampiyonluğu yaşayan Yunus Akgün, özellikle bu yıl Süper Lig'de gösterdiği başarılı performansla dikkat çekti. Yunus 32 maçta gol atarken, 8 de asist yaptı.

Transfermarkt verilerine göre oyuncunun piyasa değeri 5.5 milyon euro. Bu rakam Adana Demirspor'a transfer olduğu dönem 1 milyon euro seviyelerindeydi.

MURAT SANCAK: YUNUS AKGÜN İÇİN 300 BİN EURO KİRALAMA PARASI VERDİK

Bu sezon Spor Arena'ya özel bir röportaj veren Murat Sancak, Yunus Akgün transferiyle ilgili, "Fatih Terim'den Yunus Akgün'ü istemiştik, vermişti. Onun için 300 bin euro kiralama parası da verdik. Sadece süreç uzadı. Galatasaray, Yunus Akgün'ün bonservisini vermek istemedi." ifadelerini kullanmıştı.