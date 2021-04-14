Galatasaray’da hangi futbolcu korona oldu?
Hangi futbolcu koronaya yakalandı. Galatasaray bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Bu açıklamanın ardından pek çok kişi sarı-kırmızılı kulüpte hangi futbolcunun koronaya yakalandığını araştırmaya başladı. Peki, Galatasaray’da hangi futbolcu korona oldu?
Galatasaray’da bir futbolcunun korona testi pozitif çıktı. Futbolseverler hangi futbolcunun koronaya yakalandığını araştırmaya başladı.
Galatasaray’da hangi futbolcu korona oldu?
Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, sarı-kırmızılı takımda oyuncu ve teknik heyet ile performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlara yapılan testlerin sonuçlandığı belirtildi.
Açıklamada, "Bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır" denildi.
Yapılan açıklamada hangi futbolcunun testinin pozitif çıktığı belirtilmedi.