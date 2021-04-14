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Spor Galatasaray’da Başkanlık seçimi ne zaman?
Spor

Galatasaray’da Başkanlık seçimi ne zaman?

Galatasaray'da olağan seçim genel kurul toplantısında seçime gidilecek. Söz konusu olağan seçim genel kurul toplantısının tarihi belli oldu. Toplantı tarihinin belli olması üzerine birçok kişi, Galatasaray'da başkanlık seçiminin yapılacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, Galatasaray’da Başkanlık seçimi ne zaman? Galatasaray’da olağan genel kurul ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-04-14 22:46:00 -
Galatasaray’da Başkanlık seçimi ne zaman?

Galatasaray Spor Kulübü'nün yaptığı açıklamada başkanlık seçiminin yapılacağı olağan genel kurulun tarihi bildirildi.

Galatasaray’da Başkanlık seçimi ne zaman?

Galatasaray Spor Kulübü'nün yaptığı açıklamada 22 Mayıs tarihi 'Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı' ile seçime gidileceği aktarıldı.

Galatasaray’ın yaptığı açıklama şu şekilde;

“Türk Medeni Kanunu ile Tüzüğümüzün ilgili maddeleri gereğince, Kulübümüzün "OLAĞAN SEÇİM GENEL KURUL TOPLANTISI" 22 Mayıs 2021 Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 29 Mayıs 2021 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Üyelerimize duyurulur.
Saygılarımızla,

Galatasaray Spor Kulübü Derneği
Yönetim Kurulu"

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