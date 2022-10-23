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Spor Galatasaray maçı CANLI İZLE: Galatasaray-Alanyaspor maçı canlı anlatım! Galatasaray Alanyaspor maçı saat kaçta, şifreli mi?
Spor

Galatasaray maçı CANLI İZLE: Galatasaray-Alanyaspor maçı canlı anlatım! Galatasaray Alanyaspor maçı saat kaçta, şifreli mi?

Süper lig'in 11. hastasında Galatasaray ile Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Maçı seyretmek isteyen taraftarlar ise hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Peki, Galatasaray Alanyaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galatasaray Alanyaspor maçı saat kaçta, şifreli mi? Süper Lig maçı için nefesler tutuldu. İşte Galatasaray Alanyaspor maçı canlı yayın ve canlı skor bilgileri...

Yeniakit Publisher
2022-10-23 20:27:00 - 2022-10-23 20:34:08
Galatasaray maçı CANLI İZLE: Galatasaray-Alanyaspor maçı canlı anlatım! Galatasaray Alanyaspor maçı saat kaçta, şifreli mi?

Zirve yarışında iki haftadır tökezleyen Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Alanyaspor'u konuk ediyor. Puanlara bakılacak olunursa Galatasaray'ın 17, Alanyaspor'un 12 puanı bulunuyor. Peki, Galatasaray Alanyaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galatasaray Alanyaspor maçı saat kaçta, şifreli mi?

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor. İşte Galatasaray Alanyaspor maçı canlı yayın ve canlı skor bilgileri...

İLK YARI: 1-0

11' Icardi'nin pasında, Mertens topu ağlara gönderdi ve Galatasaray formasıyla ilk golünü attı.

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı 9 karşılaşmada 5 galibiyet, ikişer beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takımın 17 puanı bulunuyor.

Corendon Alanyaspor ise oynadığı 10 maçta üçer galibiyet ve beraberlikle 12 puan toplarken, 4 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı.

İlk 11'ler

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Oliveira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi.

Alanyaspor: Runarsson, Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Rassoul, Yusuf Özdemir, Fer, Efkan Bekiroğlu, Lusamba, Efecan Karaca, Candeias, Hassan.

GALATASARAY ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Saat: 20:00

Hakem: Ali Palabıyık

Stat: Nef

Yayın: beIN SPORTS 1

İşte Galatasaray Alanyaspor maçı canlı izle linki. TIKLAYINIZ

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Oliveira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi

Alanyaspor: Runarsson, Furkan, Fatih Aksoy, Rassoul, Yusuf Özdemir, Fer, Efkan Bekiroğlu, Lusamba, Efecan Karaca, Candeias, Hassan

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