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Spor Galatasaray kötü gidişe dur dedi
Spor

Galatasaray kötü gidişe dur dedi

Galatasaray Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda karşılaştığı Göztepe'yi 3-1 yenerek 3 maçlık galibiyet hasretini bitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-17 21:05:00 - 2021-04-17 21:34:43
Galatasaray kötü gidişe dur dedi

Göztepe ile Galatasaray, Gürsel Aksel Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Galatasaray, sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Göztepe, 9. dakikada Diabate'nin şık golüyle öne geçti: 1-0. Çabuk toparlanan Galatasaray, 19. ve 39. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun 64. dakikada penaltıdan kaydettiği golle farkı 2'ye çıkardı: 1-3. Maçta başka gol olmadı ve Galatasaray sahadan 3-1 galip ayrıldı.

3 maç sonra kazanan Galatasaray, puanını 65'e çıkardı ve lider Beşiktaş'la aradaki puan farkını 6'ya indirdi. Göztepe ise 46 puanda kaldı.

Galatasaray gelecek hafta Trabzonspor'u konuk edecek. Göztepe ise deplasmanda Fatih Karagümrük'le karşılaşacak.

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