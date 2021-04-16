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Spor Galatasaray ile Göztepe 58. randevuda
Spor

Galatasaray ile Göztepe 58. randevuda

Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig'de yarın 58. kez karşı karşıya gelecek.

Yeniakit Publisher
2021-04-16 09:48:00 -
Galatasaray ile Göztepe 58. randevuda

İki takım arasında geride kalan 57 maçtan 32'sini Galatasaray, 12'sini Göztepe kazandı, 13 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Atılan gollerde de Galatasaray'ın, Göztepe'ye 87-40 üstünlüğü bulunuyor.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray, 3-1 kazanmıştı.

İzmir'deki maçlar

Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig tarihinde İzmir'de 29. kez karşılaşacak.

Geride kalan müsabakalarda Galatasaray'ın galibiyetlerde 14-9 üstünlüğü bulunuyor.

İzmir'deki maçlarda Galatasaray 39, Göztepe ise 24 gol attı.

Farklı skorlar

Taraflar arasında geride kalan 57 lig maçında en farklı skorları İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi elde etti.

Galatasaray, 1978-1979 sezonunda İstanbul'da 6-1, 1959'daki ilk sezonda ise İzmir'de 5-0 galip geldi.

Göztepe ise rakibi karşısında en fazla 2 farklı skorlar aldı.

Gürsel Aksel Stadı'ndaki Göztepe-Galatasaray karşılaşması saat 19.00'da başlayacak. Ligde üst üste aldığı 2 yenilginin ardından Hes Kablo Kayserispor'la 1-1 berabere kalan Göztepe, Çaykur Rizespor'u 2-0 ve Atakaş Hatayspor'u 3-2 mağlup etti.

Haftaya 46 puanla 10. sırada giren Göztepe'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Alpaslan Öztürk yarın forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı ekipte Marko Mihojevic'in de sakatlığı bulunuyor.

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