Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman hangi gün yapılacak? Galatasaray başkan adayları:
Galatasaray’da nisan ayının sonunda gerçekleşmesi gereken başkanlık seçimi ertelenmişti. Sarı-kırmızılı kulüpte başkanlık yarışı heyecanı için geri sayım başladı. Peki, Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman? Galatasaray’da adaylıklarını kimler açıkladı?
Nisan ayında yapılması gereken Galatasaray Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu mahkeme kararıyla durdurulmuştu. Ancak karar çekildi ve seçim haziran ayında gerçekleşecek. Peki, kimler başkanlık için aday oldu?
Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman hangi gün yapılacak? Galatasaray başkan adayları:
Galatasaray’da Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu 4-11 Haziran tarihlerinde yapılacak. Başkanlık seçimi 11 Haziran Cumartesi günü yapılacak.
Mevcut başkan Burak Elmas aday olmayacağını duyurdu. Eşref Hamamcıoğlu, Metin Öztürk ve Nisan’da gerçekleştirilmesi planlanan olağanüstü seçim genel kurulu mahkemeye başvurarak iptal ettiren kulüp üyesi Fırat Develioğlu başkan adaylığını duyurmuştu.
Ancak Metin Öztürk'ün adaylık kararından vazgeçtiği seçimlerde Dursun Özbek'i destekleyeceği iddia edildi. Başkanlık adaylığı için 20 Mayıs'a kadar işlemler yapılabilecek.