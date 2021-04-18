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Spor Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı
Spor

Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı

Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, deplasmanda Göztepe'yi 3-1 mağlup etti.

Yeniakit Publisher
2021-04-18 10:08:00 -
Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı

Göztepe - Galatasaray

Süper Lig'in 35. haftasında Göztepe ile Galatasaray Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Galatasaray oyuncuları gol sonrası sevinç yaşadı. 

Karşılaşmanın 9. dakikasında Göztepe öne geçti. Sol kanattan Burekovic'in yaptığı ortada penaltı noktası yakındaki Diabate güzel bir vole vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-0.

19. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Halil Dervişoğlu'nun pasıyla ceza alanı içinde kaleci İrfan Can Eğribayat'la karşı karşıya kalan Muhammed Kerem Aktürkoğlu'nun sağ çapraz pozisyonda kaleye gönderdiği top, direğe de çarpıp ağlarla buluştu: 1-1.

39. dakikada Galatasaray öne geçti. Taylan Antalyalı'nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Muhammed Kerem Aktürkoğlu, Atınç'a rağmen sağ çapraz pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci İrfan Can Eğribayat'ın müdahalesine rağmen filelere gitti: 1-2

42. dakikada ani gelişen Galatasaray atağında Berkan Emir'le mücadele eden Halil İbrahim Dervişoğlu yerde kaldı. Hakem Fırat Aydınus Berkan Emir'i kırmızı kartla cezalandırdı. Ancak VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonun başlangıcının ofsayt olduğu gerekçesiyle Berkan Emir'in kırmızı kartı iptal edildi.

45+3. dakikada ceza alanı içinde topla buluşan Halil İbrahim Dervişoğlu'nun şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat topu kontrol etti.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümünü Galatasaray 2-1 üstün tamamladı.

Karşılaşmanın 63. dakikasında ceza alanı içinde Göztepeli futbolcuların temasıyla Halil İbrahim Dervişoğlu'nun yere düştüğünü değerlendiren hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi. Atışı 64. dakika kullanan Muhammed Kerem Aktürkoğlu takımının ve kendisin 3. golüne imza attı: 1-3.

76. dakikada ceza sahası hemen önünde topla buluşan Nwobodo'nun şutunda top direğin yanından auta gitti.

Karşılaşma, Galatasaray'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

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