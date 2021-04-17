Flaş iddia! Erol Bulut komşu ülkeye gidiyor

Fenerbahçe ile yollarını ayıran teknik direktör Erol Bulut'un yeni adresi belli oluyor. Son dakika haberine göre genç teknik adamın Fenerbahçe sonrası yeni durağının belli olması artık an meselesi.

Türkiye'de Yeni Malatyaspor ve Aytemiz Alanyaspor'da başarılı sezonlar geçiren ve Aytemiz Alanyaspor ile geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası finaline kadar yükselen Erol Bulut kariyer adımlarını hızlı bir şekilde atmaya devam ediyor.

Yeni Malatyaspor ve Aytemiz Alanyaspor'da gösterdiği başarılı sonuçların ardından bu sezonun başında Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğüne kadar getirilen Erol Bulut, teknik direktörlük kariyerinde farklı bir sayfa açmak üzere.

Fenerbahçe ile sezona iyi bir giriş yapan Erol Bulut, özellikle Kadıköy'de ve derbi maçlarda aldığı başarısız sonuçlar sonrası büyük eleştiri toplamıştı.

Fenerbahçe yönetimi alınan kötü sonuçların ardından Erol Bulut ile yollarını ayırdığını resmen duyurmuştu. Sarı Lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın teknik direktörlük görevini yürüten Sayın Erol Bulut ile yollarımız bugün itibarıyla karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır. Fenerbahçe'mizin çatısı altında bugüne dek verdiği hizmetler için Erol Bulut'a teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.

Sarı-lacivertli kulüpten 25 Mart tarihinde ayrıldığı açıklanan Erol Bulut’un sözleşmesi henüz feshedilmedi. Gaziantep karşılaşması öncesi Türkiye Futbol Federasyonu kayıtlarında Bulut’un ismi halen daha Fenerbahçe’nin teknik sorumlusu olarak gözüküyor.

Fenerbahçe ile yollarını ayıran genç çalıştırıcı kariyerinde farklı bir sayfa açmak üzere. Erol Bulut ile ilgili son dakika haberi gündeme bomba gibi düştü.

Yunan kulübün gündeminde

Fenerbahçe ile yollarını 25 Mart tarihinde ayıran Erol Bulut konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. Futbolculuğu döneminde Yunanistan'da başta Olympiakos olmak üzere Panionios, Olympiakos Volou ve OFI gibi kulüplerde forma giyen Bulut için yeni bir iddia gündeme geldi.

Yunanistan'ın önde gelen kulüplerinden AEK'nın Erol Bulut'u yeni sezon için teknik direktör adayları arasına aldığı kaydedildi.

Yunanistan'da yayın yapan Gazzetta'da yer alan haberde, AEK'nın 3 teknik direktör için takibe geçtiği aktarıldı. Bu isimler arasında 46 yaşındaki Bulut'un da olduğu vurgulandı.

AEK'nın Razvan Lucescu, Vladan Milojevic ve Erol Bulut'u düşündüğü ifade edildi. Erol Bulut, Fenerbahçe'deki döneminde 34 maçta 21 galibiyet 5 beraberlik ve 8 yenilgi almıştı.

AEK'nın teknik direktör listesinde Erol Bulut'un dışında Razvan Lucescu ve Vladan Milojevic gibi isimler de yer alıyor. Sırp basını ise Vladan Milojevic'in AEK ile 2 yıllık sözleşme imzalamak istediğini aktardı.

Haberin detayında Erol Bulut'un Türkiye'de Yeni Malatyaspor ve Aytemiz Alanyaspor ile başarılı bir grafik çizdiği fakat Fenerbahçe'de bekleneni veremediği aktarıldı.

Haberde AEK yönetiminin üç isimden birini teknik direktör olarak açıklamaya çok yakın olduğu belirtildi. AEK, Erol Bulut'u tercih ederse genç çalıştırıcı yıllarca top koşturduğu Yunanistan'a bu kez teknik direktör sıfatıyla geri dönmüş olacak.

Kaynak: Milliyet