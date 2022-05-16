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Spor Fenerbahçe'ye Uruguaylı yıldız geliyor!
Spor

Fenerbahçe'ye Uruguaylı yıldız geliyor!

Gelecek sezon için yabancı teknik direktörlerle görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertlilerde flaş bir isim gündeme geldi. Arjantin basını, Nicolas de la Cruz transferinde Fenerbahçe'nin mutlu sona yakın olduğunu ifade etti.

Yeniakit Publisher
2022-05-16 18:25:00 -
Fenerbahçe'ye Uruguaylı yıldız geliyor!

Gelecek sezon için yabancı teknik direktörlerle görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertlilerde flaş bir isim gündeme geldi. Arjantin basını, Nicolas de la Cruz transferinde Fenerbahçe'nin mutlu sona yakın olduğunu ifade etti.
Süper Lig'in 37. haftasında Karagümrük ile karşılaşan Fenerbahçe, sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı.

Sarı lacivertliler bu sonucun ardından ligde son haftaya girilirken Konyaspor'un 3 puan önünde ikinciliği sağlama aldı.

Beşiktaş derbisinin ardından bu maçta da oynanan etkisiz oyun, İsmail Kartal'a olan güveni zayıflattı.

Fenerbahçe'nin bu doğrultuda kısa süre içerisinde Jorge Jesus'u açıklaması bekleniyor.

Sarı lacivertlilerde hoca belirsizliği sürse de transfer çalışmaları devam ediyor.

Fotomaç'ın haberine göre Fenerbahçe, River Plate'in yıldız oyuncusu Nicolas De la Cruz transferinde sona yaklaştı.

 

Sarı lacivertlilerin transferdeki rakibinin Real Sociedad olduğu belirtilirken, River Plate'in bu transferden az da olsa bir bonservis geliri beklediği ifade edildi.

NICOLAS DE LA CRUZ KİMDİR?

Kariyerine ülkesinin Liverpool FC Montevideo takımında başlayan genç yıldız, 2017 yazında River Plate'e transfer olmuştu.

De La Cruz'la çok sayıda Avrupa kulübü de yakından ilgileniyor.

River Plate'de 5 yılda 148 resmi maçta forma giydi. De La Cruz, 25 gol atıp 30 da asist üretti. Orjinal mevkisi merkez orta saha olan De La Cruz, forvet arkasında ve her iki kanatta da oynayabiliyor. Transfermarkt'a göre Uruguaylı yıldızın piyasa değeri tam 16 milyon Euro. Sözleşmesi Aralık 2022'de sona eriyor. Uruguaylı futbolcu milli takım formasıyla 13 maça çıktı.

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