Potansiyeli yüksek olan ve Fenerbahçe tarihinin en genç kaptanı olarak tarihe geçen Ömer Faruk Beyaz’ın yeni takımıyla anlaşmaya varıldığı açıklandı. Uzun süredir Avrupa’dan birçok kulübün radarında olan genç yıldız için görüşmeler devam ediyordu. Birçok kişinin yakından takip ettiği transfer gelişmelerinde genç yıldız için anlaşmaya varıldı. Peki, Fenerbahçeli Ömer Faruk Beyaz hangi takımla anlaştı? Fenerbahçeli Ömer Faruk Beyaz nereye gidecek? Ömer Faruk Beyaz hangi takıma transfer olacak?