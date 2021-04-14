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Spor Fenerbahçeli Ömer Faruk Beyaz hangi takımla anlaştı?
Spor

Fenerbahçeli Ömer Faruk Beyaz hangi takımla anlaştı?

Potansiyeli yüksek olan ve Fenerbahçe tarihinin en genç kaptanı olarak tarihe geçen Ömer Faruk Beyaz’ın yeni takımıyla anlaşmaya varıldığı açıklandı. Uzun süredir Avrupa’dan birçok kulübün radarında olan genç yıldız için görüşmeler devam ediyordu. Birçok kişinin yakından takip ettiği transfer gelişmelerinde genç yıldız için anlaşmaya varıldı. Peki, Fenerbahçeli Ömer Faruk Beyaz hangi takımla anlaştı? Fenerbahçeli Ömer Faruk Beyaz nereye gidecek? Ömer Faruk Beyaz hangi takıma transfer olacak?

Yeniakit Publisher
2021-04-14 22:17:00 -
Fenerbahçeli Ömer Faruk Beyaz hangi takımla anlaştı?

Fenerbahçe ile sözleşme görüşmelerinde uzlaşmaya varamayan ve Haziran ayında serbest kalacak olan Ömer Faruk Beyaz‘ın yeni takımı netleşti. Peki, Fenerbahçeli Ömer Faruk Beyaz hangi takımla anlaştı?

Fenerbahçeli Ömer Faruk Beyaz nereye gidecek?

Büyük potansiyel olarak görülen Ömer Faruk Beyaz, Fenerbahçe tarihinin en genç kaptanı olarak tarihe geçmişti. Daha sonrasında ise Fenerbahçe ile anlaşamayıp kadro dışı kalan 17 yaşındaki yıldızın, Avrupa’dan birçok kulübün radarında olduğu ve bazılarıyla görüşmelerini sürdürdüğü bilinmekteydi.

Sky Sport muhabiri Max Bielefeld, Stuttgart takımının Fenerbahçeli genç futbolcuyla anlaşma sağladığını ve Haziran ayında 4 yıllık sözleşme imzalayacağını aktardı.

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