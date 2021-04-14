  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fenerbahçe son 3 maçta Man. City ve Bayern Münih'in önüne geçti
Spor

Fenerbahçe son 3 maçta Man. City ve Bayern Münih'in önüne geçti

Fenerbahçe son 3 maçta ortalama yüzde 67 topa sahip olarak Avrupa'da Manchester City ve Bayern Münih'in önüne geçti.

Yeniakit Publisher
2021-04-14 16:12:00 -
Fenerbahçe son 3 maçta Man. City ve Bayern Münih'in önüne geçti

Erol Bulut’un en çok eleştirildiği konu, galibiyet serisi yakalanan dönemde bile takımın topu rakibe bırakıp kendi yarı sahasında bekleyerek oynamasıydı. Bulut’la yolların ayrılmasının en büyük nedenlerinden biri de Kadıköy’deki başarısız sonuçlar ile birlikte bu oyun anlayışı oldu.

Emre Belözoğlu ilk iş olarak bu konuda değişme gitti. Topa daha çok sahip olan, daha fazla pas yapmaya çalışan bir takım oluşturdu. Gaziantep maçı sonrası, “Büyük takım böyle oynar. Fenerbahçe topu vermez” diyen 40 yaşındaki çalıştırıcının çabası, kısa sürede meyve verdi.

Fenerbahçe, 1-0 kazandığı Denizlispor maçında yüzde 65, 1-1 biten Yeni Malatya karşılaşmasında yüzde 74 ve 3-1 galip gelinen Gaziantep mücadelesinde ise yüzde 63 oranında topa sahip oldu.

Bu üç karşılaşmanın ortalaması yüzde 67 olarak gerçekleşti. Sarı-Lacivertliler, bu alanda Avrupa’nın devlerini geride bırakarak zirveye kuruldu. Bu süreçte Barcelona’nın topla oynama ortalaması 65, Ajax’ın 64, Liverpool, PSG, Manchester City ve Benfica’nın ise yüzde 63 oldu. Alanyaspor da yüzde 62 ile listede kendisine yer buldu.

Sarı-Lacivertliler’in Emre Belözoğlu yönetiminde ön plana çıkan bir diğer istatistiği ise maç başına 17 şut denemesi. Kanarya bu alanda da Avrupa’nın zirvesine yerleşti.

Napoli 16.93, Bayern Münih ise 16.57 ile Fenerbahçe’yi takip etti. Belözoğlu’nun ekibi, ayrıca üçüncü bölgede maç başına 5.6 top kaparak bu alanda 7. sırada yer aldı. Zirvede ise 9.21 top kapan Bayern Münih var.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye ile normalleşme adımları atıyordu! Sisi'den skandal adım: Gizlice...
Dünya

Türkiye ile normalleşme adımları atıyordu! Sisi'den skandal adım: Gizlice...

Türkiye ile normalleşme adımları atan Sisi yönetimindeki Mısır'ın Libya'daki sinsi adımları devam ediyor. Darbeci Sisi yönetimi Hafter'e ila..
Ahmedinejad'dan şok sözler: Bu 3 şey İran'ı yıkmaya yeter!
Dünya

Ahmedinejad'dan şok sözler: Bu 3 şey İran'ı yıkmaya yeter!

Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad’ın danışmanlarından Abdulreza Daweri, eski liderin İran'ın yıkılması için yeterli gördüğü 3 şartı..
TUSAŞ üretti! Dünya devine teslim tamamlandı
Gündem

TUSAŞ üretti! Dünya devine teslim tamamlandı

TUSAŞ, AIRBUS tarafından geliştirilen yeni nesil yolcu uçağı A320 ailesinin uzun uçuşlar için tasarlanan A321XLR uçağında tek kaynak olarak ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay