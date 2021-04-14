Fenerbahçe Ömer Faruk Beyaz'ın transferini duyurdu
Fenerbahçe, Ömer Faruk Beyaz'ın transferi konusunda Alman ekibi Stuttgart ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Fenerbahçe, Ömer Faruk Beyaz'ın transferi konusunda Alman ekibi Stuttgart ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Sarı Lacivertliler'den şu açıklama yapıldı:
"Futbolcumuz Ömer Faruk Beyaz, Almanya'nın VfB Stuttgart kulübüyle anlaşmaya varmıştır.
Sezon sonu kulübümüzle sözleşmesi sona erecek olan Ömer Faruk Beyaz'a bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz."