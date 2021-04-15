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Spor Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a sürpriz iki rakip
Spor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a sürpriz iki rakip

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un seçime gireceği bilgisi paylaşıldı. Birçok kez başkanlık hayali olduğunu açıklayan iş adamı Sadettin Saran, istikrarın bozulmaması için adaylığını koymayacak. Diğer iki rakip ise Aziz Yıldırım'ın yönetiminden İlhan Ekşioğlu ve Selim Kosif.

Yeniakit Publisher
2021-04-15 14:24:00 -
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a sürpriz iki rakip

Sezon sonu seçim gündemi olan Fenerbahçe'de başkan adayları şekilleniyor. Sarı-Lacivertliler'de mevcut Başkan Ali Koç'un, önümüzdeki dönem için aday olmayacağı iddiaları ortaya atılmıştı. Koç'un koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra ailesinden, "Başkanlığı bırak, yıpranıyorsun" şeklinde bir tavsiye geldiği de konuşulmuştu. Fenerbahçe camiasından içinden gelen bilgilerde, Ali Koç'un adaylığını koyacağı ve bir dönem daha devam etmeye kararlı olduğu detayı paylaşıldı.

"Kimse bölmek istemiyor"

Üç yıldaki sportif başarısızlıklara rağmen Başkan Ali Koç'un camianın çoğunluğun desteğini almaya devam ettiği, başka adayların çıkma ihtimalinin zayıf olduğu belirtildi. Aziz Yıldırım ile girdiği yarışta Fenerbahçe'nin bölündüğünü düşünen camiada söz sahibi isimler, yeniden bu kargaşanın çıkmayacağını ve bu sebeple Koç'un istikrarının sürdürülmesine engel olunmayacağını iletti.

Saran'ın en büyük hayali başkanlık

İş adamı Sadettin Saran, "Fenerbahçe başkanı olmak benim en büyük hayalim ama Ali Koç'a desteğimi her zaman veririm" şeklinde açıklama yapmıştı.

Saran, istikrarı sekteye uğratmamak için adaylığını koymayacak.

Eski yönetici İlhan Ekşioğlu

"Bir daha görev almam"

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım da, "Bir daha görev almam, bu defter kapandı" açıklaması yapmıştı. Yıldırım'ın tekrar seçime girme ihtimali çok düşük. Ancak eski yönetiminden İlhan Ekşioğlu ve iş adamı Selim Kosif'in adı geçiyor. Yıldırım, eski yöneticileri seçime girerse onları destekleyecek.

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Selim Kosif, Galatasaray'a 3-1 kaybedilen sonra dikkat çeken bir yorum yapmıştı. Kosif, "20 yılda görmediğimiz her şeyi iki yılda yaşattınız, helal olsun size" paylaşımıyla, yeni yönetime karşı olan tavrını belli etmişti.

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