Fener kavurma evde iki kişilik 10 dakikada: Biber yeter! Isırgan otu değil: Tadını boğarak bastırdığı ortaya çıktı
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Fener kavurmayı evde 10 dakikada yapmak isteyenler için malzemelerin bulunduğu o liste. Isırgan otu ile et kavurmasını yapmayın tadını boğarak bastırdığı ortaya çıktı.
Fener Kavurma Malzemeleri ( 2 kişilik / 10 dk. )
- 1 adet beyaz iri soğan
- 3 adet çarliston biber
- 6-7 adet mantar
- 300 gr. Fener balığı ( iri kuşbaşı )
- Balık stok ( balık suyu )
- Toz chili biber
- Tuz karabiber
- Zeytinyağı
- Isıttığınız tavaya zeytinyağı koyun.
Soğanı ortadan ikiye kesip, iri parçalar halinde doğrayın zeytinyağında soteleyin.
Biberlerin içindeki çekirdeklerini çıkartıp iri doğrayın ve soğana katın.
Mantarların saplarını kırın ve yuvarlak kısmını 4e bölüp tavanıza ekleyin.
Tuz karabiber koyun ve kavurun.
Sebzeler renk alınca biraz balık suyunu koyun ve çektirin.
Evet, ısırgan otu kavurmaya çok yakışır; ıspanağa benzer yapısıyla soğan, zeytinyağı veya tereyağı ile kısa sürede kavrulup sade, yumurtalı, bulgurlu ya da sarımsaklı yoğurtla servis edilir
Balık suyunu çekince üzerine fener balığını ekleyin.
Balık kavrulunca, üzerine tadını pekiştirmek için balık suyu ekleyin.
Toz chili biber ekleyin.
Hafif sulu kalacak şekilde servis edin.
Isırgan otu et kavurmasına değil, soğanlı ve sebze kavurmasına çok yakışır; et kavurmasının tadını ise boğarak bastırır.
Türk mutfağında ısırgan otu kavurması başlı başına çok sevilen bir yöresel (özellikle Karadeniz ve Ege) yemektir.
Hangi Kavurmaya Yakışır, Hangisini Bastırır?
• Et Kavurması (Kurban/Sac Kavurma): Kırmızı etin kendi yoğun aromasını ve yağ dengesini bozar. Isırganın topraksı, hafif acımsı ve baskın yeşillik tadı etin önüne geçer; bu yüzden et kavurmasının içine katılması önerilmez.
Not: Fener kavurma (fener balığı kavurması) hassas ve beyaz etli bir deniz ürünü yemeğidir; içine ısırgan otu koymak balığın o kendine has lezzetini tamamen boğup bastırır. Onun yerine 3 adet biber (genellikle yeşil sivri veya kapya biber), domates, sarımsak ve tereyağı ile 10 dakikada harika bir fener kavurma yapılır. Yumurtalı ısırgan otu kavurması, eldivenle ayıklanıp yıkanan taze ısırganların soğan ve yağla kavrulup yumurta ile birleştirilmesiyle yapılan pratik bir tavadır.
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