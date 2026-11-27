İsmailağa Cemaati’nin önde gelen isimlerinden Kurra Hafız Ali Kemal Hut hoca efendi dün vefat etti. Hoca efendinin vefatı büyük üzüntüye neden oldu. Kurra Hafız Ali Kemal Hut hoca efendi için cenaze merasimi düzenleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da cenaze namazına katılabilmek için cuma namazını Fatih Camisi'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Fatih Camisi'ne geldi.

Burada cuma namazını kılan Erdoğan, daha sonra hayatını kaybeden Kurra Hafız Ali Kemal Hut için aynı camide düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Erdoğan geçen ay hoca efendiyi ziyaret etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze merasiminde bir de konuşma yaptı. Erdoğan şunları söyledi:

Çocukluğumdan itibaren tanıdım. Nereden, Kasımpaşa Cami-i Kebir'den tanıdım. Cami-i Kebir'den itibaren yürüyen bir yolculuğumuz oldu. Ve tabi daha sonra hoca efendi Fatih Çarşamba'ya yerleşti. Burada devam eden bir ömür oldu. Ardından Emir Buhari'de talebeler yetiştirmeye başladı. Ve orada son olarak geçen hafta bir ziyaret vaki oldu. Bu ziyaretten sonra da bu haberi aldık. Allah rahmet eylesin. Makamı cennet olsun inşallah. Cennetiyle cemaliyle Rabb'im bizleri müşerref kılsın. Rabb'im yar, yardımcımız olsun. Biz Kemal Efendiyi çok sevdik. Az önce hocamın ifade ettiği gibi, o bir tevazu timsaliydi. Tevazuda herhalde pek örnek yoktu, öyle bir insandı. Rabb'im sevgili habibinin livahülhamd ismiyle müsemma sancağı altında bizleri haşrü cem eylesin. Rabb'im yar, yardımcımız olsun. Bir tezkiye de biz yapalım, hep birlikte hakkımızı helal edelim. Helal olsun.