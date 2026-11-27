Avustralya'nın Darwin kentinde yaşayan Matthew Maurice, futbol antrenmanının ardından yurt dışından gelen kardeşiyle birlikte balık tutmaya karar verdi.

İki kardeşin amacı birlikte vakit geçirmek ve biraz olta atmaktı. Ancak sıradan bir akşam gezisi olarak başlayan balık avı, Maurice'in hayatını değiştirecek bir sürprizle sonuçlandı.

KIYIDAN BİR KİLOMETRE BİLE UZAKLAŞMAMIŞLARDI

Teknelerini suya indirdikleri noktadan henüz bir kilometre bile uzaklaşmayan kardeşlerden Maurice'in oltasına bir balık takıldı.

Yakaladığı balığı incelemek için kafa lambasını açan genç adam, gümüş renkli balığın gövdesinden sarkan kırmızı etiketi fark etti.

80 santimetre uzunluğundaki barramundi türü balık, Avustralya'nın Kuzey Bölgesi'nde düzenlenen Million Dollar Fish yarışmasının büyük ödülünü taşıyordu.

BİR BALIKLA MİLYONER OLDU

Yakaladığı balığı yarışma yetkililerine teslim eden Maurice, tam 1 milyon Avustralya doları kazandığını öğrendi.

Genç balıkçıya hayatını değiştiren müjdeyi Kuzey Bölgesi Başbakanı Lia Finocchiaro verdi. Maurice, ödülünün kesinleşmesinin ardından sevincini annesi ve kardeşiyle paylaştı.

KAZANDIĞI PARAYLA EV ALACAK

Balığa çıkarken herhangi bir beklentilerinin olmadığını anlatan Maurice, düzenlenen basın toplantısında, “Bir milyon dolar değerinde balık yakaladığıma inanamıyorum” dedi.

Genç adam, kazandığı parayla bir ev satın almayı ve mevcut ödemelerini yapmayı planladığını açıkladı.

12 YILDA SADECE İKİ KİŞİ BAŞARDI

Maurice, yarışmanın 12 yıllık tarihinde milyon dolarlık büyük ödülü kazanan ikinci balıkçı olarak kayıtlara geçti. Yarışmanın ilk milyoneri ise Katherine kentinden Keegan Payne olmuştu.

Bölgedeki balıkçılık turizmini canlandırmak amacıyla düzenlenen yarışma kapsamında, büyük ödülü taşıyan balığın yanı sıra her biri 10 bin Avustralya doları değerinde 100 etiketli barramundi de sulara bırakıldı.

1 Ekim'de başlayan yarışma, 31 Mart 2027'ye kadar devam edecek.