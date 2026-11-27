Isırgan otlu yumurta can aldı! 55 yaşındaki kadın toprağa verildi
Mersin'in Tarsus ilçesinde yediği ısırgan otlu yumurtanın ardından fenalaşarak hayatını kaybeden talihsiz kadın, ailesi ve sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Mersin'in Tarsus ilçesinde yediği ısırgan otlu yumurtanın ardından fenalaşarak hayatını kaybeden talihsiz kadın, ailesi ve sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
Beylice Mahallesi'nde 25 Kasım'da yaşamını yitiren Durdane Oğmaç'ın (55) otopsi işlemleri tamamlandı.
Yakınları tarafından Tarsus Devlet Hastanesi morgundan alınan Oğmaç'ın naaşı, Şehir Mezarlığı'na götürüldü. Burada kılınan cenaze namazının ardından Oğmaç'ın cenazesi, Beylice Mezarlığı'nda defnedildi.
Oğmaç ile ısırgan otlu yumurta yedikten sonra fenalaşan kuzeni Nuran Oğmaç'ın (53) tedavisi Mersin Üniversitesi Hastanesi'nde sürüyor.
Beylice Mahallesi'nde zeytin hasadı sırasında pişirdikleri ısırgan otlu yumurtayı yiyen Durdane ve kuzeni Nuran Oğmaç bir süre sonra fenalaşmış, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri Durdane Oğmaç'ın hayatını kaybettiğini belirlemiş, Nuran Oğmaç da gıda zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınmıştı.
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