Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! BDDK Başkanı belli oldu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanlığına Yusuf Kenan Bağır atandı. Kararlar kapsamında çeşitli kamu kurumlarında da yeni görevlendirmeler yapıldı.
BDDK üyeliğine Mahmut Esfa Emek atanırken, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Başkanlığına Orhan Çelik getirildi. Kurul üyeliklerine Bekir Keleş, Hayrettin Güngör ve Devriş Ahmet Akıncı seçildi.
CUMHURBAŞKANLIĞI VE ADLİ TIPTA YENİ GÖREVLENDİRMELER
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğüne İbrahim Hakkı Beyazıt, Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğüne Ertuğrul Örnek atandı.
Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcılığına Muhammet Şimşek getirildi. Dokuzuncu İhtisas Kurulu Başkanlığına Adem Çakır, On Birinci İhtisas Kurulu Başkanlığına Fatih Mehmet Velibeyoğlu atandı.
ÜÇ GÜMRÜK BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE ATAMA
Ticaret Bakanlığında Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne İbrahim Bakırman, Doğu Akdeniz Bölge Müdürlüğüne Gökhan Aktaş, Ege Bölge Müdürlüğüne Olgun Toprakçı getirildi.
Öte yandan Hâkimler ve Savcılar Kurulu, boş bulunan Yargıtay üyeliklerine Mehmet Beşir Güven, Murat Öztürkten, Leyla Taşkoparan, Barış Duman ve Mehmet Tuncer’i seçti.