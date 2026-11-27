Yaklaşık 1,5 dönümlük bahçesinde 80 civarında kivi ağacı bulunan Aydın, 40 yetişkin ağaçta bu yıl sezon hasadına başladı. Yetişkin ağaçlardan sezonuna göre 60-70 kilogram ürün aldığını belirten Aydın, bahçede kilogramı 70-80 TL arasında değişen fiyatlarla aracız sattığını söyledi. Kivi yetiştiriciliğinde en önemli unsurun su olduğunu ve ağaçları için çatı sistemi kurmayı planladığını kaydeden Aydın, "1990 yılında Amasya'nın Merzifon ilçesinde askerlik yaparken kiviyle tanıştım. O dönem kilosunun fiyatını sorduğumda, 'Kilosunu sorma yeğenim, tanesi 500 lira' dediler. O günden sonra içimde kiviyi yetiştirme merakı oluştu. Ancak uzun süre fidanını bulamadım. Aradan 10-15 yıl geçtikten sonra nihayet fidanına ulaştım" dedi.