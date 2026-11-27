Köyde ilk kez görenlerin bu meyvenin ne olduğunu bilmediğini, merakla kendisine sorduğunu söyleyen Aydın, şimdi aracısız kiviyi Kozan merkezde sattığını kaydetti. Eşine üretim sürecinde destek olan Suna Aydın ise eşinin yıllar önce başlayan kivi merakının bugün bahçeye dönüştüğünü ifade ederek, "İsteyince oluyor. Kozan'dan telefon ediyorlar, 'şu kadar kivi gönder' diyenlere gönderiyoruz. Bunun ana kaynağı su. Suyu bulursa yetişiyor. İlaç kullanmıyoruz, doğal yetiştiriyoruz. Burada bu işi yapmak kolay değil ama çok şükür bugünlere geldik" diye konuştu.