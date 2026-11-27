Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahramanmaraş’ta 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören ve bir dönem Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi olarak kullanılan iki tarihî yapıdaki restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi. Bakan Ersoy’un talimatıyla başlatılan çalışmalar tamamlandığında, Yedi Güzel Adam olarak anılan Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Rasim Özdenören, Nuri Pakdil, Mehmet Akif İnan, Alâeddin Özdenören ve Ali Kutlay’a ayrılan müze alanında bu isimlerin edebiyatını tanıtan sergilere, özel koleksiyonlara ve eserlerinin ilk baskılarına yer verilecek. Halk kütüphanesi ve şiir kütüphanesini de bünyesinde barındıracak kompleks, yaklaşık 50 bin kitap kapasitesiyle aynı anda 300 kişiye hizmet verecek.