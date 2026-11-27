Yeni Parti’nin yeni yönetimini değerlendiren Milliyet Yazarı Zafer Şahin, bugünkü yazısında şunları ifade etti: “Ortada ‘Yeni ANAP’ denilebilecek bir yapılanma olmadığı gibi İmamoğlu’nun tasfiye edildiği de filan yok. Hatta bırakın tasfiyeyi, Yeni Parti bildiğiniz Ekrem İmamoğlu (EKİM) Partisi haline gelmiş. Partinin 2 numaralı koltuğu küresel sistemin Türkiye’deki vazgeçilmezlerinden Selin Sayek Böke’ye emanet. Böke, Kılıçdaroğlu’nun defterini dürdükleri meşhur zoom toplantılarına yurt dışından getirdiği havadislerle yön veren isim…

Yeni sözcü Salih Uzun, ANAP’ın eski genel başkanlarından. Ancak onu ‘Sözcü’ yapan özelliği ANAP geçmişi değil. Trabzonlu Uzun’un referansı bizzat İmamoğlu… Özgür Özel’in veliahdı olarak gösterilen Zeynel Emre’nin yerine getirilmesi bu referansın partide ne kadar etkili olduğunun bir göstergesi… Ve Mali İşler… O koltuk, yani kasa da İmamoğlu’nun kader arkadaşı Özgür Karabat’a emanet.. Kerim Rotaları, Serkan Özcanları uzun uzun anlatmaya gerek yok. Silivri doğrudan parti yönetimine el koymuş. Çok da uzak olmayan bir gelecekte Yeni Parti’den CHP’ye geçişler de söz konusu olabilir… İmamoğlu’na yakın ekip partiden kopup yeni bir parti de kurabilir… Hepsi ihtimal dahilinde…”