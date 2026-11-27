UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile Gürcistan'ın Batum kentinde karşılaşan Beşiktaş, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak önemli bir başarıya imza attı. Ancak karşılaşmaya damga vuran gelişme yalnızca sahadaki mücadele değildi. Siyah-beyazlı taraftarların Filistin'e destek amacıyla açtığı bayrak ve pankartlar, Gürcistan polisinin sert müdahalesiyle karşılaştı.

Filistin bayrağı açan taraftarlara yönelik müdahale sırasında biber gazı kullanıldı, tribünlerde arbede yaşandı. Bazı taraftarlar yaralanırken karşılaşma da yaşanan olaylar nedeniyle durduruldu. Beşiktaşlı futbolcuların tribünlere giderek taraftarları sakinleştirmeye çalıştığı olaylar, Türkiye'de büyük tepki topladı.

Filistin'e desteğe tahammülsüzlük: İsrail'in yanında olduğunu açıkladı

Beşiktaş taraftarlarının Filistin halkıyla dayanışma sergilediği görüntüler gündemdeki yerini korurken, sosyal medya fenomeni Jahrein lakaplı Ahmet Sonuç'un paylaşımı tepki çekti.

Sonuç, Filistin'e destek veren Beşiktaş taraftarlarını hedef alarak, "Filistin tarafında duranların eşgal bu. Elhamdülillah doğru taraftayız. İsrail'in yanındayız" ifadelerini kullandı.

Gürcistan'da polis müdahalesine uğrayan, biber gazına maruz kalan ve yaralanan taraftarları hedef alan bu sözler, sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Mazlumun yanında duranları aşağılamak, İsrail'in yanında saf tutmak!

Filistin'de yıllardır devam eden işgal, saldırılar ve insani dram karşısında dayanışma göstermek, bir futbol taraftarının en temel insani hassasiyetlerinden biridir. Beşiktaş tribünlerinde yükselen Filistin desteğini aşağılayıcı ifadelerle hedef almak ve bunun karşısına İsrail'e açık destek koymak ise sıradan bir sosyal medya tartışmasının çok ötesinde bir tutumdur.

Üstelik söz konusu olan, yalnızca siyasi bir görüş ayrılığı da değildir. Gürcistan'da yaşanan polis müdahalesinin ardından kendi vatandaşlarına ve taraftarlarına sahip çıkan geniş bir toplumsal kesim varken, bu taraftarları hedef tahtasına oturtmak dikkat çekici bir yaklaşım olarak öne çıkıyor.

Beşiktaş taraftarı Batum'da Filistin için sesini yükseltirken, Jahrein'in tercihi bu dayanışmayı aşağılamak ve İsrail'e desteğini ilan etmek oldu.

Sahada Hapoel Beer-Sheva'yı mağlup eden Beşiktaş, tribünlerde de Filistin halkıyla dayanışma mesajı verdi. Jahrein'in açıklaması ise sosyal medyada tepki çeken İsrail yanlısı çıkışlar arasındaki yerini aldı.