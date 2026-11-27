TikTok isimli sosyal medya platformunda canlı yayın yaparak Türkiye Cumhuriyeti Devletine, devletin kurumlarına, Türk Polis Teşkilatına ve şehitlere yönelik ağır hakaret ve küfür içerikli ifadeler kullandığı tespit edilen Mehmet Uğur Yumuşak isimli şahıs, polis ekiplerinin sanal medya devriyesine takıldı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince gerçekleştirilen kararlı çalışma neticesinde 1 cinsel saldırı ve 2 tehdit-hakaret suçundan 3 suç kaydı bulunan şahıs Reyhanlı'da yakalandı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirilerek ters kelepçeyle gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Görüntülerde zanlının; geçtiğimiz günlerde helikopter kazasında şehit olan 5 Mehmetçiğe küfrederek, "Beni tutuklasanız da hadi gel, beni tutuklayacak devleti daha tanımamışım" sözleri hayrete düşürdü.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Devletimizin kurumlarına, milletimizin birlik ve beraberliğine ve aziz şehitlerimizin hatırasına yönelik hiçbir hakaret ve provokatif girişim karşılıksız kalmayacaktır. Türk polisi; hukukun kendisine verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde, devletimizin gücünü ve milletimizin huzurunu korumak için görevini kararlılıkla sürdürmektedir" ifadelerine yer verildi.