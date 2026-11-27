Libya Ulusal Ordusu (LUO) Genel Komutanı Mareşal Halife Hafter'in 25 Kasım'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'ya gelmesinin, Doğu Akdeniz'deki güç mücadelesi açısından önemli bir gelişme olduğunu belirten Akşam Yazarı Dr. Eray Güçlüer, Hafter’le verilen mesajları yazdı.

“Görüşmelerin düzeyi ve heyetin bileşimi, Ankara ile Bingazi arasındaki temasların güvenlikten enerjiye ve yeniden imara uzanan bir gündem taşıdığını gösteriyor” diyen Güçlüer şunları aktardı: “Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın 8–9 Aralık'ta Trablus'a yapması beklenen ziyaret öncesinde Hafter'in Ankara'da ağırlanması, Türkiye'nin Libya'nın doğusu ile batısı arasında uzlaşı arayışının bir yansıması. Birkaç yıl öncesine kadar Türkiye ile Hafter güçleri Libya'da karşı karşıyaydı. Bugün Ankara, Trablus'la kurduğu ilişkileri sürdürürken Bingazi'yle de doğrudan görüşüyor."

"Hafter'in Ankara ziyaretinin en önemli sonucu, Libya'nın doğusunu Türkiye'yi denklemin dışında tutacak bir dayanak olarak gören başkentlerin hesabını değiştirmesidir. Atina ve Güney Kıbrıs, deniz yetki alanlarına ilişkin planlarını yaparken Ankara'nın artık Bingazi'yle de konuştuğunu hesaba katmak durumundalar. Kahire açısından bu temas, batı sınırındaki istikrar ile Doğu Akdeniz'deki çıkarlarını birlikte değerlendirebileceği bir kanal açıyor. Tel Aviv açısından da Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki ağırlığını artırması ve diplomatik hareket alanını genişletmesi anlamına geliyor”