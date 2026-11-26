Öğrencisine başörtüsü hediye etmişti! Öğretmenler Günü'nde gelen tebligatla görev yeri değiştirildi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
İstanbul Bağcılar'da öğrencilerine manevi değerleri anlatmasıyla tanınan sınıf öğretmeni Aytaç Demir'in hakkında yürütülen soruşturma sonucunda görev yeri değiştirildi. Başörtüsü takmaya karar veren öğrencisine hediye verdiği görüntülerle gündeme gelen Demir'e kararın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde tebliğ edilmesi dikkat çekti.
Bağcılar Arif Nihat Asya İlkokulunda görev yapan sınıf öğretmeni Aytaç Demir hakkında, sınıfta dini içerikli etkinlikler düzenlediği gerekçesiyle başlatılan soruşturmanın ardından görev yeri değişikliği kararı alındı.
Soruşturma kapsamında 63 sayfalık müfettiş raporu hazırlanırken, Demir başka bir okulda görevlendirildiğini kamuoyuna duyurdu.
ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NDE TEBLİGAT GELDİ
Kendisine gönderilen tebligatı gösteren Demir, “Görev yaptığım okuldan başka bir okula, soruşturma neticesinde görev yeri değişikliği sebebiyle gönderildim” ifadelerini kullandı.
Demir, yaşanan sürece ilişkin ayrıntılı açıklamanın avukatı tarafından yapılacağını bildirdi.
BAŞÖRTÜSÜ HEDİYESİ DİSİPLİN CEZASINA DAYANAK GÖSTERİLDİ
Demir'in avukatı Alişan, müvekkilinin öğrencilerine edep ve mahremiyet konularını anlattığı, dini değerleri benimseyen öğrencilere hediyeler verdiği paylaşımların iki disiplin cezasına dayanak gösterildiğini açıkladı.
Demir, daha önce başörtüsü takmaya karar veren öğrencisine hediye verdiği anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
AVUKATI: RAPORDA RESMİ VELİ ŞİKÂYETİ YOK
63 sayfalık müfettiş raporuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan avukat Alişan, raporda resmi bir veli şikâyetinin bulunmadığını belirtti.
Müvekkilinin öğretmenlik yeterliliğine sahip olmadığına ilişkin yeterli bir tespitin de yapılmadığını kaydeden Alişan, alınan kararla üç yıldır aynı öğretmenden eğitim alan öğrencilerin de öğretmenlerinden ayrıldıklarına dikkat çekti.
İKİ LİSANS, BİR YÜKSEK LİSANS TAMAMLADI
Aytaç Demir'in 12 yıllık meslek hayatı boyunca iki lisans ve bir yüksek lisans programını tamamladığını belirten avukatı, müvekkilinin pedagoji alanında kitaplar kaleme aldığını ve eğitimini aldığı Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin temsilciliğini yaptığını aktardı.
KARAR YARGIYA TAŞINACAK
Görev yeri değişikliğine karşı yürütmenin durdurulması talepli iptal davası açacaklarını açıklayan Alişan, diğer hususlara ilişkin adli ve idari başvuruların tamamlandığını bildirdi.
Alişan, yürütülen süreçte çocukların üstün yararının gözetilmesi çağrısında bulundu.
Gündem
Aliyev'den başörtüsü tartışmalarının ardından yeni karar! Din görevlilerine devlet memurluğu yasağı