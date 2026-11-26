Bağcılar Arif Nihat Asya İlkokulunda görev yapan sınıf öğretmeni Aytaç Demir hakkında, sınıfta dini içerikli etkinlikler düzenlediği gerekçesiyle başlatılan soruşturmanın ardından görev yeri değişikliği kararı alındı.

Soruşturma kapsamında 63 sayfalık müfettiş raporu hazırlanırken, Demir başka bir okulda görevlendirildiğini kamuoyuna duyurdu.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NDE TEBLİGAT GELDİ

Kendisine gönderilen tebligatı gösteren Demir, “Görev yaptığım okuldan başka bir okula, soruşturma neticesinde görev yeri değişikliği sebebiyle gönderildim” ifadelerini kullandı.

Demir, yaşanan sürece ilişkin ayrıntılı açıklamanın avukatı tarafından yapılacağını bildirdi.

BAŞÖRTÜSÜ HEDİYESİ DİSİPLİN CEZASINA DAYANAK GÖSTERİLDİ

Demir'in avukatı Alişan, müvekkilinin öğrencilerine edep ve mahremiyet konularını anlattığı, dini değerleri benimseyen öğrencilere hediyeler verdiği paylaşımların iki disiplin cezasına dayanak gösterildiğini açıkladı.

Demir, daha önce başörtüsü takmaya karar veren öğrencisine hediye verdiği anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

AVUKATI: RAPORDA RESMİ VELİ ŞİKÂYETİ YOK

63 sayfalık müfettiş raporuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan avukat Alişan, raporda resmi bir veli şikâyetinin bulunmadığını belirtti.

Müvekkilinin öğretmenlik yeterliliğine sahip olmadığına ilişkin yeterli bir tespitin de yapılmadığını kaydeden Alişan, alınan kararla üç yıldır aynı öğretmenden eğitim alan öğrencilerin de öğretmenlerinden ayrıldıklarına dikkat çekti.

İKİ LİSANS, BİR YÜKSEK LİSANS TAMAMLADI

Aytaç Demir'in 12 yıllık meslek hayatı boyunca iki lisans ve bir yüksek lisans programını tamamladığını belirten avukatı, müvekkilinin pedagoji alanında kitaplar kaleme aldığını ve eğitimini aldığı Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin temsilciliğini yaptığını aktardı.

KARAR YARGIYA TAŞINACAK

Görev yeri değişikliğine karşı yürütmenin durdurulması talepli iptal davası açacaklarını açıklayan Alişan, diğer hususlara ilişkin adli ve idari başvuruların tamamlandığını bildirdi.

Alişan, yürütülen süreçte çocukların üstün yararının gözetilmesi çağrısında bulundu.