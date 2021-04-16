Fatih Terim'den, Mustafa Cengiz'in sözlerine ilk yorum

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in Donk ve diğer futbolcularla, hocası Fatih Terim’i hedef alan sözleri kulübü karıştırdı. Sarı kırmızılılarda cezası biten tecrübeli çalıştırıcının Göztepe maçı sonrası başkana cevap vermesi bekleniyor. Cengiz’in GSTV’den sonra kendilerini yine hedef almasından rahatsız olan futbolcular da sessiz kalmayacak.

Galatasaray yalanlasa da sular durulmadı

G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz’in art arda yaptığı açıklamalar sarı kırmızılıları sarsmaya devam ediyor. Cengiz’in kulüp üyeleri ile bir araya geldiği ve ‘Donk’un seks partilerinden bıktık’ sözlerinin Milliyet Gazetesi’nde yer alması bardağı taşırdı. Şimdi G.Saray’da kelimenin tam anlamıyla bir savaş yaşanıyor. Bir yanda başkan Cengiz diğer yanda futbolcular ve teknik direktör Fatih Terim.

Mustafa Cengiz önce “Donk’un seks partilerinden bıktık. Futbolcular doğru düzgün antrenman yapmıyor. Akşam parti sabah idman..” deyip oyuncuları hedef aldı. Cengiz sadece Donk’u değil “Hollandalılar Çetesi” diye tanımladığı 3 ismi eleştiriyordu. Hollanda doğumlu Ömer Bayram, Donk ve Babel.

Cengiz, Fatih Terim’i de “Bir ABD’ye gidiyor bir Bodrum’a. Özel uçuşlarda, kulübün ücretsiz haklarını Terim ve ekibi kullanıyor” diyerek hedefe koydu. Bu sözler G.Saray Başkanı’nın hocası ve futbolcularına olan güvensizliğinin açık ve net ifadesiydi. Cengiz bu sert sözlerinin Terim’in oyuncuların kulağına gideceğinden emin, kılıcını çekmiş savaşı başlatmıştı. Dün akşam ise G.Saray iddialarla ilgili yalanlama yayınladı. Ancak bu açıklama tartışmaları da kafalardaki soru işaretlerini de tam olarak gidermedi.

Başkan Mustafa Cengiz ile daha önce birkaç kez kriz yaşayan ama bu krize üstü kapalı sözlerle ifade eden Fatih Terim şu anda sessizliğini koruyor. Ancak tecrübeli teknik adam sonuna kadar futbolcuların arkasında. Onların Mustafa Cengiz için yapacağı hiçbir eyleminin önünü geçmedi. Futbolcuların Mustafa Cengiz’e karşı birlik ve beraberliklerini gösterdiği fotoğrafa girmedi ama onları bu eylemleri konusunda destekledi.

Fatih Terim'den ilk yorum

Spor Arena'nın aktardığına göre Fatih Terim, Başkan Cengiz’in camiada sürekli üçüncü kişilere bu sözleri sarf ettiğinden haberdar olduğunu belirtip yakın çevresine “Artık bir değil, iki değil, üç değil. Şaşırmadım, şaşırmıyorum. Her hafta başka bir olay!” diyerek kritik bir maç öncesi bu konunun gündeme gelmesine tepki gösterdiği öğrenildi.

Terim’in hafta sonunda oynanacak Göztepe karşılaşmasının ardından yayıncı kuruluşa yapacağı açıklamada başkan Mustafa Cengiz’e ve yaşananlara yanıt vereceği ifade ediliyor.

Oyuncular rahatsız

Futbolcular, başarısızlık nedeniyle başkan Cengiz’in kendilerini hedef almasından rahatsız... Özellikle son 1 ayda yaşanan 3 olay Florya’yı derinden sarstı. Belhanda’nın yönetime eleştirdiği için gönderilmesi takım içinde “Demek ki biz de yönetimi eleştirsek bu başımıza gelebilir” yorumlarının yapılmasına neden oldu. Cengiz’in “Futbolcular haysiyet ve şereflerini sorgulamalılar” sözleri oyuncuları sinirlendirmiş o gün idmana çıkmama fikrini gündeme getirmişlerdi. Ama hem Arda hem Muslera hem de Abdurrahim Albayrak’ın çabaları böyle bir eylemin gerçekleşmesini önlemişti. Hatta oyuncular ortak bir bildiri yayınlayıp başkana karşı tepki koyacaklardı, Albayrak bunun da önüne geçti.