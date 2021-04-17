  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fatih Terim: Yumruklarımı sıkıyorum
Spor

Fatih Terim: Yumruklarımı sıkıyorum

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, deplasmanda 3-1 kazandıkları Göztepe maçı sonrası yaptığı açıklamada, Galatasaray için çok çalıştığını 6 aydır görmediği kızını geçen hafta gördüğünü belirterek "Ben 50 senedir bu üçgenin içindeyim. Böyle baktığımızda, bazen ben de yumruklarımı sıkıyorum." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-17 22:49:00 -
Fatih Terim: Yumruklarımı sıkıyorum

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, hafta içi yaşananlarla ilgili olarak üstü kapalı şekilde başkan Mustafa Cengiz'i eleştirdi.

Fatih Terim'in maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Oyuna iyi başladık. Muslera'ya top değmeden gol yedik. Tek tesellim gol de çok güzeldi. Daha sonrasında iyi reaksiyon gösterdik. Topla iyi oynadık. Gedson ve Feghouli yerleşimleri, arka tarafı manipüle etme şansı verdi. Bu sistem Halil ve Kerem'e de uygundu. Maç boyunca oyunun kontrolünü kaybetmedik. Zaman zaman önde baskı da yaptık. Bu beni mutlu etti. Orta saha da Taylan iyiydi. Birçok gol pozisyonu da bulduk. Göztepe takımının ilerideki oyuncuları çok kabiliyetliler. Onlara da iyi önlem aldık. Bence 3 puan doğru yer ve zamanda geldi. Ben de, Galatasaray da alışık değildi bu tür sonuçlara. Sezon sonuna kadar daha iyi gideceğimizi düşünüyorum. Beraber oynayabilen bir Galatasaray vardı. Memnunum. oyuncularımı da tebrik ediyorum..

"Galatasaraylılar için bir kez daha yutkunuyorum"

Açıkçası bakıyorum, yarı asra yakın hizmet etmişim kulübüme... Bazen oyuncularıma izin verdiğimde evde kendimi cezalandırıyorum. Hiçbir yere gitmiyorum. Geçen hafta 6 aydır görmediğim kızımı gördüm. Çok özlemiştim onu. Galatasaray, ailem ve sevdiklerim. Ben 50 senedir bu üçgenin içindeyim. Böyle baktığımızda, bazen ben de yumruklarımı sıkıyorum, yutkunuyorum ama Galatasaraylılara verdiğim söz aklıma geliyor. Unutmasınlar ki, ben de insanım. Onlara söz verdiğim için bir daha yutkunuyorum.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gönül Dağı'na bomba yeni transfer! Sefer'e arkadaş geliyor
Medya

Gönül Dağı'na bomba yeni transfer! Sefer'e arkadaş geliyor

TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı’na yeni bir oyuncu katılıyor. Şevket karakteri ile diziye yeni bir soluk getirecek Özer Arslan, yeni bölü..
Bir gol daha yedi! Fatih Erbakan'dan Ali Babacan'ı terletecek sözler
Siyaset

Bir gol daha yedi! Fatih Erbakan'dan Ali Babacan'ı terletecek sözler

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ekonomiden Sorumlu Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ı işaret ederek “Siz bakanlık dö..
Gayrimeşru ilişkilerle gündemden düşmeyen Hadise'den ilginç 'namus' çıkışı
Gündem

Gayrimeşru ilişkilerle gündemden düşmeyen Hadise'den ilginç 'namus' çıkışı

Şarkıcı Hadise, bugün hakkında ortaya atılan gayrimeşru ilişki iddialarına ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Hukuki işleml..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay