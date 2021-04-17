Fatih Terim: Yumruklarımı sıkıyorum

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, hafta içi yaşananlarla ilgili olarak üstü kapalı şekilde başkan Mustafa Cengiz'i eleştirdi.

Fatih Terim'in maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Oyuna iyi başladık. Muslera'ya top değmeden gol yedik. Tek tesellim gol de çok güzeldi. Daha sonrasında iyi reaksiyon gösterdik. Topla iyi oynadık. Gedson ve Feghouli yerleşimleri, arka tarafı manipüle etme şansı verdi. Bu sistem Halil ve Kerem'e de uygundu. Maç boyunca oyunun kontrolünü kaybetmedik. Zaman zaman önde baskı da yaptık. Bu beni mutlu etti. Orta saha da Taylan iyiydi. Birçok gol pozisyonu da bulduk. Göztepe takımının ilerideki oyuncuları çok kabiliyetliler. Onlara da iyi önlem aldık. Bence 3 puan doğru yer ve zamanda geldi. Ben de, Galatasaray da alışık değildi bu tür sonuçlara. Sezon sonuna kadar daha iyi gideceğimizi düşünüyorum. Beraber oynayabilen bir Galatasaray vardı. Memnunum. oyuncularımı da tebrik ediyorum..

"Galatasaraylılar için bir kez daha yutkunuyorum"

Açıkçası bakıyorum, yarı asra yakın hizmet etmişim kulübüme... Bazen oyuncularıma izin verdiğimde evde kendimi cezalandırıyorum. Hiçbir yere gitmiyorum. Geçen hafta 6 aydır görmediğim kızımı gördüm. Çok özlemiştim onu. Galatasaray, ailem ve sevdiklerim. Ben 50 senedir bu üçgenin içindeyim. Böyle baktığımızda, bazen ben de yumruklarımı sıkıyorum, yutkunuyorum ama Galatasaraylılara verdiğim söz aklıma geliyor. Unutmasınlar ki, ben de insanım. Onlara söz verdiğim için bir daha yutkunuyorum.