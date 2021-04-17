Fatih Karagümrük'ten Frank Ribery bombası

Fatih Karagümrük, Fiorentina'dan Fransız yıldız Franck Ribery'yi transfer etmek istiyor. Sezon sonu Fiorentina'yla sözleşmesi bitecek olan Franck Ribery'nin menajerine ilk resmi teklif yapıldı. Anlaşma sağlanması halinde Ribery Türkiye'nin yolunu tutacak.

Takvim'in haberine göre; bir dönem Galatasaray forması da giyen Ribery, Bayern Münih'e transfer olarak dünya çapında bir yıldız olmak için ilk adımı atmıştı. Bayern Münih forması ile efsane isimler arasına giren Fransız yıldız, geçtiğimiz dönem İtalya'nın Fiorentina takımına katılmıştı.

Bu sezon çıktığı 23 maçta 2 gol atıp 6 da asist yapana Ribery, toplamda Fiorentina formasıyla çıktığı 43 maçta 5 kez gol sevinci yaşadı ve 9 kez de asist yapmayı başardı.