  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fatih Karagümrük'ten Frank Ribery bombası
Spor

Fatih Karagümrük'ten Frank Ribery bombası

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, sezon sonu İtalyan ekibi Fiorentina'yla sözleşmesi son erecek Frank Ribery'nin menajerine transfer teklifinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-04-17 15:04:00 - 2021-04-17 15:13:41
Fatih Karagümrük'ten Frank Ribery bombası

Fatih Karagümrük, Fiorentina'dan Fransız yıldız Franck Ribery'yi transfer etmek istiyor. Sezon sonu Fiorentina'yla sözleşmesi bitecek olan Franck Ribery'nin menajerine ilk resmi teklif yapıldı. Anlaşma sağlanması halinde Ribery Türkiye'nin yolunu tutacak.

Takvim'in haberine göre; bir dönem Galatasaray forması da giyen Ribery, Bayern Münih'e transfer olarak dünya çapında bir yıldız olmak için ilk adımı atmıştı. Bayern Münih forması ile efsane isimler arasına giren Fransız yıldız, geçtiğimiz dönem İtalya'nın Fiorentina takımına katılmıştı.

Bu sezon çıktığı 23 maçta 2 gol atıp 6 da asist yapana Ribery, toplamda Fiorentina formasıyla çıktığı 43 maçta 5 kez gol sevinci yaşadı ve 9 kez de asist yapmayı başardı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakın bu görüntüler nereden geldi? Bahar geliyor derken o ilimizde metrelerce kar yağdı
Gündem

Bakın bu görüntüler nereden geldi? Bahar geliyor derken o ilimizde metrelerce kar yağdı

Bitlis'in Tatvan, Güroymak ve Ahlat üçgeninde, kar kalınlığının yer yer 10 metreyi bulduğu dünyanın 2'nci, Türkiye'nin en büyük krater gölü ..
Kandili duyurdu: 3,6 büyüklüğünde deprem
Aktüel

Kandili duyurdu: 3,6 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberine göre; Mersin'in Mut ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Kremlin açıkladı! İşte Putin'in serveti
Dünya

Kremlin açıkladı! İşte Putin'in serveti

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2020 gelirini açıkladı. Putin'in bir önceki yıla kıyasla yüzde 2 artışla 9,9 milyon ruble ge..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay