Fas ile Cezayir arasında 'Sahra' gerilimi

Arap ülkelerine bağlı dışişleri bakanlarının basına kapalı bir şekilde yaptıkları toplantıda Cezayir ve Fas temsilcileri arasında gerilim yaşandı.

Cezayir merkezli özel bir haber kanalı, ülke isimlerinin yer almadığı bir şekilde Arap coğrafyasına ait bir harita yayımladı.

Bu haritada Batı Sahra'nın Fas toprakları içerisinde gösterilmemesi Faslı yetkilileri öfkelendirdi. Durumu karşı çıkan Faslı ve Cezayirli yetkililer arasında daha sonra tartışma yaşandı.

Fas, Batı Sahra'nın kendi egemenliğinde olduğunu savunuyor.

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Middle East Eye'ın Kuveyt merkezli Er Rai gazetesinden aktardığına göre, Kuveyt Dışişleri Bakanı Salim Abdullah el Cabir es Sabah ise tartışmalara son noktayı koyarak taraflar arasındaki buzları eritti.

Söz konusu gerginliğin bugün gerçekleşecek Arap Ligi zirvesini 'kötü yansıtabileceği' şeklinde yorumlandı. Fas Kralı 6. Muhammed'in zirveye katılmayacağı biliniyor.

Cezayir merkezli kanal konu hakkında bir süre sonra 'özür mesajı' yayımladı.

Fas ve Cezayir arasında son yıllarda gerilim hakim. Gerilimler, Batı Sahra konusu, Cezayir'in Fas'ı casuslukla suçlaması, sınır güvenliği gibi konular üzerinde şekilleniyor.

Cezayir, artan çatışmaları gerekçe göstererek 2021'in Ağustos ayında Fas ile diplomatik ilişkilerini kesmişti.

Kaynak: Mepa News