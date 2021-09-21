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Dünya Eski İsrail Başbakanı Netanyahu, Biden ile alay etti
Dünya

Eski İsrail Başbakanı Netanyahu, Biden ile alay etti

Terör Devleti İsrail’in eski Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden’ın İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile yaptığı görüşmede uyukladığı ileri sürülen anlarla dalga geçti.

Yeniakit Publisher
2021-09-21 13:27:00 -
Eski İsrail Başbakanı Netanyahu, Biden ile alay etti

Netanyahu, Facebook sayfasında paylaştığı görüntüde, 27 Eylül’de Beyaz Saray’da yapılan Biden-Bennett görüşmesine gönderme yaptı. Görüntüde, “Biden’ın görüşmede çok dikkatli olduğunu gördüm” ifadesini kullanan Netanyahu’nun başını öne eğmesi ve gözlerini kapatması dikkati çekti. İsrail basını bu hareketle Netanyahu’nun, Bennett ile yaptığı görüşmede Biden’ın uyukladığı yönündeki iddialara gönderme yaptığını yazdı. Haberin ardından Netanyahu’nun partisi Likud’dan yapılan açıklamada, eski başbakanın Biden’ı değil Bennett’i eleştirdiği savunuldu.

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