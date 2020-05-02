Eşcinselliğe sapıklık diyen psikoloji ekolünün kurucusu Alfred Adler'in kitabının içine skandal broşür!

yeniakit.com.tr Dünyaya ve son zamanlarda Türkiye'ye ağırlıklı olarak empoze edilmeye çalışılan eşcinselliğin sapıklık olduğunu bildiren bireysel psikoloji ekolünün kurucusu, Avusturyalı psikiyatrist Alfred Adler'in kitabının içine yayınevi tarafından skandal bir broşür yerleştirildi.

Say Yayınları tarafından sipariş verilen Alfred Adler’in Eşcinsellik Üzerine adlı kitabının içine yerleştirilen broşürde, Adler’in görüşlerinin bugün geçerli olamayacağı ileri sürüldü.

Broşürde, "Değerli okurumuz, Alfred Adler'in 1930 yılında yayımladığı ve orjinal ismi Das Problem der Homo sexualitat olan elinizdeki bu kitabı Eşcinsellik Üzerine Türkçe başlığıyla yayımladık. Bu kitabı Alfred Adler'in psikoloji tarihindeki yeri sebebiyle yayımladığımızı ancak buradaki görüşlerinin günümüz bilimsel gerçeklerini yansıtmadığını, bu nedenle de eşcinsel bireyler ve ebeveynleri için rehber nitelikte olamayacağını belirtmek isteriz." şeklinde skandal iddialarda bulunuldu.

"Komik bir fikir korkusu"

Say Yayınları'nın broşür skandalı, 'bir yayınevinin eser içeriği hakkında yorum yapması komik bir fikir korkusu' şeklinde tepki çekti.

Alfred Adler’in başka eserlerini tanıtırken kendisinden 'Çağdaş psikolojinin üç büyük devinden biri' olarak bahseden yayınevinin algı çalışması, pek çok vaka inceleyerek teorisini ortaya koyan Adler’in ilmi emeklerine hakaret olarak nitelendirildi.

İşte Alfred Adler'e göre eşcinsel sapıkların özellikleri

Alfred Adler, 'Eşcinsellik Üzerine' adlı kitapta, eşcinsellik dahil sapıklıkların ortak özelliklerini şöyle sıraladı:

- Her sapıklık, erkekle kadın arasındaki büyümüş ruhsal uzaklığın dışavurumudur.

- Her sapıklık, normal cinsellik rolünün benimsenmesine karşı açığa vurulan az ya da çok güçlü bir başkaldırı, sapık kişinin zayıflamış kişilik duygusunu güçlendirmeye yönelik planlı ama bilinçdışı bir çabadır.

- Sapıklarda normal partneri değersizleştirme eğilimi hiçbir zaman eksik değildir; dolayısıyla, dikkatle bakıldı mı, partnere duyulan bir kin ve ona karşı savaş sapıkların davranışında öne çıkan özelliklerdir.

- Erkeklerdeki sapıklık eğilimi, kadının aşırı değerlendirme konusu yapılmış gücü karşısındaki aşağılık duygusunu gidermek için başvurulan kompenzasyon (dengeleme) çabasıdır. Kadındaki sapıklıklar da yine onun kendisinden güçlü gözüyle baktığı erkek karşısındaki aşağılık duygusunu gidermek amacına yönelik bir çabadır.

- Sapıklık, her zaman aşırı duyarlılığın, ileri derece bir hırs ve inatçılığın yer aldığı ruhsal yaşamdan doğup çıkar.