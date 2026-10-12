Kul Sadi Yüksel’e gözaltı maşeri vicdanları yaraladı! Türkiye’ye hiç yakışmadı: Utanç tablosu

Milli irade düşmanları adliyelerde şov yaparken, ömrünü İslami hakikatleri anlatmaya vakfeden ve uzun yıllardır fikri çalışmalar yürüten Kul Sadi Yüksel’e azılı bir suçlu gibi ters kelepçe takılması, ensesine basılması ve hakkında konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması ‘pes’ dedirtti. Skandal görüntülerin servis edilmesine tepki gösteren İslami camianın tanınmış simaları, Yüsel’in DEAŞ’a karşı tavrının net olduğu ve fon soruşturmasının sanıklarına yapılmayan muamelenin, tebliğ ve İslami çalışmalarıyla bilinen 80 yaşındaki İslam alimine yapılmasının halkın vicdanında derin bir yaraya yol açtığını vurguladı.

28 ŞUBAT RUHU HORTLATILMASIN

Kul Sadi Yüksel’in DEAŞ ve El Kaide ile ilişkilendirilmesine ve yanındaki kitapların “örgüt dokümanı” olarak sergilenmesine tepki gösteren kanaat önderleri, operasyonun medya gösterisine dönüştürülmesinin masumiyet karinesine gölge düşürdüğünü ve adalete duyulan güveni zedelediğini belirterek, 28 Şubat’ın habis ruhunu hortlatacak bu tür uygulamalardan uzak durulması çağrısında bulunuldu. İşte o açıklamalardan bazıları:

* İlahiyatçı Akademisyen Ebubekir Sifil, “Kul Sadi Yüksel hocanın DEAŞ’le münasebeti olmadığına ben şahidim. Ortada ciddi bir hata olduğu kesin. İnşaallah bunun bir hata olduğu en kısa zamanda anlaşılır.”

•İlahiyatçı İhsan Şenocak, “Kul Sadi Hocanın DEAŞ ile alakasının olmadığına onu tanıyan bütün müminler şahittir” sözleriyle şehadette bulundu.

* Özgür Der Genel Başkan Rıdvan Kaya, “Sadi Yüksel Hoca Kahramanmaraş Emniyetince düzenlenen bir operasyonda çok sayıda kişiyle birlikte gözaltına alınmış ve tutuklanmak üzere çıkartıldığı mahkemece ev hapsi verilerek serbest kalabilmiş. DEAŞ iftirasıyla yapılan bu operasyonu kınıyor, bu keyfiliği protesto ediyorum.”

* Doğruhaber Gazetesi Yazarı Mehmet Göktaş, “İktidardaki yetkililer yetmiş yaşındaki bir İslam alimine reva gördükleri bu çirkin muameleden dolayı utanmalı ve Kul Sadi Yüksel'den derhal özür dilemelidir. Aksi takdirde Müslümanlar bunu asla affetmeyecektir.”

* Akademisyen Dr. Abdulkadir Şen, “80 yaşındaki Kul Sadi Yüksel Hoca, DEAŞ adı altında saçma sapan ve tamamen iftira ile gözaltına alınmış. Bundan ne anlamak gerekir? Allah’tan korkun Allahtan. DEAŞ en güçlü dönemde iken bile asla destek vermedi.”

* Gazeteci Yazar Adem Özköse, “Bu fotoğraf bir utanç olarak Türkiye tarihine geçecektir. Operasyon baştan sona hukuk ihlalleriyle dolu. İçişleri Bakanlığı acilen soruşturma başlatıp gerçek suçluları cezalandırmalı ve bu rezaleti temizlemelidir.”

* Kul Sadi Yüksel Hoca’nın ve 22 talebesinin gözaltı kararına ilişkin Müslümanları tepki vermeye davet eden aktivist Hüseyin Kılıç, “Tüm Müslümanları, bu uygulamaları açıktan kınamaya ve lanetlemeye davet ediyorum” dedi.

O KİTAPLAR BİZİM EVİMİZDE DE VAR

Milli Strateji Platformu Başkanı Özlem Doğan ise “Sadi Yüksel’in adını ilk defa duydum, fakat onun evinden çıktı diye 90’larda birçok Müslüman gibi bizim evimizde de bulunan Şehid Abdullah Azzam’ın Cihad Dersleri’yle Seyyid Kutub’un kitapları; neden terör yayını gibi sergileniyor? Hem ben de bu kitapları okudum, ne olmuş yani!?” paylaşımında bulundu.