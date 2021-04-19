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Biyografi Esat Delihasan kimdir? Esat Delihasan neden vefat etti?
Biyografi

Esat Delihasan kimdir? Esat Delihasan neden vefat etti?

Esat Delihasan hayatı | Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan bir süre önce koronavirüse yakalandı. Delihasan, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Peki, Esat Delihasan kimdir kariyeri | Esat Delihasan kaç yaşındaydı?

Yeniakit Publisher
2021-04-19 10:23:00 -
Esat Delihasan kimdir? Esat Delihasan neden vefat etti?

Esat Delihasan, 1969 yılında Rize’de doğdu. İlk ve ortaokul öğrenimini Rize’de tamamladıktan sonra, liseyi İstanbul’da bitirdi. 1984 yılında Eminönü Kültürel Karate İhtisas Spor Kulübü'nde Ali Koca nezaretinde karate çalışmalarına başladı. 1988 yılında Atilla Çeliktürk ve Hakan Alpay döneminde Milli Takıma seçilerek Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etti. 1988 yılında yapılan Dünya Şampiyonası'nda dünyanın en iyi dövüşen sekiz sporcusundan biri olarak Türkiye’den ilk defa Dünya Karması'na seçildi. 120 kez milli formayı giydi. Defalarca uluslararası turnuvalarda ve şampiyonalarda madalya kazandı. 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübüne transfer oldu. 1995 yılında takımın başına antrenör olarak getirildi.

Esat Delihasan 2008'den itibaren Türkiye Karate Federasyonu Başkanlık görevini yapmaktaydı.

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