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Yerel Erzincan'da itfaiye ekipleri boş kuyuya düşen yavru köpekler için seferber oldu
Yerel

Erzincan'da itfaiye ekipleri boş kuyuya düşen yavru köpekler için seferber oldu

Erzincan'ın Akyazı Mahallesi'nde boş kuyuya düşerek mahsur kalan 3 yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Yeniakit Publisher
2021-07-06 13:59:00 -
Erzincan'da itfaiye ekipleri boş kuyuya düşen yavru köpekler için seferber oldu

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, itfaiye ekipleri, Akyazı Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde bulunan boş kuyuya 3 köpeğin düşerek mahsur kaldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgeye giden ekipler, yaklaşık 3 metre derinliğindeki boş kuyuya uzun kıskaçlı çubuk uzatarak yavru köpekleri kurtardı.

Vatandaşlar, köpekleri kurtarmak için seferber olan itfaiye personeline teşekkür etti.

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