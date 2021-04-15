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Spor Erol Bulut sessizliğini bozdu: Volkan Demirel ile...
Spor

Erol Bulut sessizliğini bozdu: Volkan Demirel ile...

Fenerbahçe’den ayrılan teknik direktör Erol Bulut, Volkan Demirel ile kasap dükkanı açtıklarına dair çıkan iddiaları yalanladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-15 14:43:00 -
Erol Bulut sessizliğini bozdu: Volkan Demirel ile...

Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Erol Bulut, Volkan Demirel ile birlikte kasap dükkanı açtıkları yönündeki haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Erol Bulut, yardımcı antrenör Volkan Demirel ile birlikte bir kasap dükkanı açtıkları yönündeki çıkan haberleri yalanladı.

Bulut, yaptığı açıklamada, "Hakkımda bazı basın yayın organlarında yer alan eski çalışma arkadaşım Volkan Demirel ile ortak olduğumuz haberleri gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Volkan Demirel de sosyal medya hesabından bu iddiayı yalanlamıştı.

 

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