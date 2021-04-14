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Spor Erol Bulut ile kasap dükkanı mı açtı? Volkan Demirel'den açıklama
Spor

Erol Bulut ile kasap dükkanı mı açtı? Volkan Demirel'den açıklama

Volkan Demirel, Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Erol Bulut ile kasap dükkanı açtığına dair çıkan haberler hakkında açıklama yaptı..

Yeniakit Publisher
2021-04-14 13:52:00 -
Erol Bulut ile kasap dükkanı mı açtı? Volkan Demirel'den açıklama

Fenerbahçe yardımcı antrenörü Volkan Demirel hakkında, sarı-lacivertli ekibin eski teknik direktörü Erol Bulut ile ticari ortak olduğu iddia edilmişti.

Demirel bugün sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak bu iddiayı yalanladı. Volkan, söz konusu haberi bu açıklamayla yalanladı; 'Bugün bazı basın yayın organlarında hakkımda çıkan, eski hocam Erol Bulut ile ticari ortak olduğumuz haberleri tamamen gerçek dışıdır.' dedi.

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