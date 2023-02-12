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Yerel Enkazda bulunan çantada dolu para, altın, bilezik çıktı! Deprem sonrası bina sahibine iade edildi!
Yerel

Enkazda bulunan çantada dolu para, altın, bilezik çıktı! Deprem sonrası bina sahibine iade edildi!

Adıyaman'da arama kurtarma çalışmalarına katılan Afyonkarahisar İl Özel İdaresinde görevli kamyon şoförü, enkazda bulduğu içinde altın ve para olan çantayı bina sahibine teslim etti.

Yeniakit Publisher
2023-02-12 01:02:00 - 2023-02-12 01:08:59
Enkazda bulunan çantada dolu para, altın, bilezik çıktı! Deprem sonrası bina sahibine iade edildi!

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Afyonkarahisar'dan bölgeye giderek arama kurtarma çalışmalarına katılan İl Özel İdaresinde görevli kamyon şoförü Gökhan Beypazarı, enkazda içinde 60 Ata lira, 2 bilezik ve bir miktar para olan çanta buldu.

Beypazarı, 3 gündür çalıştıkları enkazda bulduğu altın ve para dolu çantayı bina sahibi Sedat R'ye teslim etti.

Enkazda bulduğu altın ve para dolu çantayı bina sahibine teslim etti

Çantayı teslim alan Sedat R, Beypazarı'na teşekkür etti.

Genç kız 133'üncü saatte enkazdan kurtarıldı! Kahramanmaraş'ta, deprem bölgesinde müthiş sevindirici olay!
Genç kız 133'üncü saatte enkazdan kurtarıldı! Kahramanmaraş'ta, deprem bölgesinde müthiş sevindirici olay!

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Genç kız 133'üncü saatte enkazdan kurtarıldı! Kahramanmaraş'ta, deprem bölgesinde müthiş sevindirici olay!

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