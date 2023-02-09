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Yerel En acı; öncesi-sonrası!
Yerel

En acı; öncesi-sonrası!

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

Yeniakit Publisher
2023-02-09 13:03:00 -
En acı; öncesi-sonrası!

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

Türkiye'deki tarihi depremlerden dünyaya onlarca fotoğraf geçen uluslararası haber ajansları, Kahramanmaraş'ta bir babanın tarifsiz acısını da görüntüledi.

Fotoğraf karesinde Mesut Hancer, Türkiye'nin güneydoğusunda meydana gelen depremin ertesi günü, depremin merkez üssüne yakın Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde hayatını kaybeden 15 yaşındaki kızı Irmak'ın elini tutuyor.

Hançer'in kızıyla birlikte çektirdiği bir fotoğraf karesi yürekleri sızlattı. Fotoğraflar en acı 'öncesi, sonrası' dedirtti.

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